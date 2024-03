Rușii sunt îndemnați să participe într-un număr masiv la funeraliile opozantului Navalnîi

”Aleksei Navalnîi va fi înmormântat la Moscova. Această (frază) este urmată de obicei de «toţi cei care-l cunosc pe Aleksei ştiau ce fel de om era, vesel, curajos şi cinstit», iar asta este bineînţeles adevărat”, a declarat fosta colaboratoare a opozantului defunct.

Ea a salutat personalitatea celui care a fost principalul opozant al lui Vladimir Putin. ”El era deschis, nu se ascundea de pericol şi nu încerca să semene cu altcineva”, a declarat aceasta.

”Era sincer şi curajos, el spunea adevărul”, a continuat fosta asistentă a lui Aleksei Navalnîi, evocând ”o adevărată pierdere personală pentru fiecare dintre noi şi este foatrte dificil să trăim cu acest lucru”.

Funeraliile lui Aleksei Navalnîi urmează să aibă loc la ora locală 14.00 (13.00, ora României), într-o biserică din cartierul Mariino, în sud-vestul capitalei ruse, unde locuia opozantul împreună cu soţia sa Iulia Navalnaia şi copiii lor.

Moscow police are patrolling the cemetery where Navalny will be buried tomorrow.



Metal fencing was brought to the cemetery, and surveillance cameras are being installed on the entire perimeter, RusNews reports pic.twitter.com/Bq41JobhpL