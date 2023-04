S-a lansat ICI D|SERVICES - un spaţiu în care instituţiile publice pot propune modele pe care să le promoveze

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a lansat, miercuri, în cadrul Critical Infrastructure Protection Forum, prima platformă instituţională europeană de tranzacţionare de active digitale - ICI D|SERVICES (ICI Decentralized Services), relatează Agerpres.

Potrivit directorului general al ICI, Adrian Victor Vevera, platforma este un spaţiu în care instituţiile publice şi nu numai pot să aibă siguranţa şi confortul de a tranzacţiona şi de a propune modele pe care să le promoveze, dar şi o viitoare sursă de venituri.

"Din 2021, la nivel global şi în România au fost lansate numeroase platforme de tranzacţionare care oferă servicii publice NFT. (...) Am dorit un spaţiu în care instituţiile publice să aibă siguranţa, să aibă confortul de a intra, de a tranzacţiona, de a-şi propune modele pe care să le promoveze, dar în acelaşi timp să poată să devină şi o viitoare sursă de venituri, pentru că până la urmă, scopul fiecărei entităţi şi al conducătorului entităţii este să aducă bani în acea entitate, pentru că fără bani nu se poate merge mai departe, nu se poate face o dezvoltare. De aceea, ICI D|SERVICES este prima (platformă - n.r.) de acest gen din România şi prima din Uniunea Europeană iar, din câte ştim noi, nici la nivel global nu au existat dezvoltări care să poată să îmbine toate caracteristicile pe care noi le-am introdus în acest ICI D|SERVICES ", a spus Vevera, adăugând că în 2021 şi 2022 au fost tranzacţii şi investiţii de peste 21 de miliarde de dolari în zona de NFT.

Primele colecții lansate pe ICI D|SERVICES

Primele colecţii de NFT-uri au fost lansate, miercuri, pe platforma ICI D|SERVICES de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, campionul mondial David Popovici, Romfilatelia, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" şi ICI Bucureşti.

*** Colecţia de NFT-uri "Memories of Future Self" reprezintă fotografii din arhiva premiată a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a anunţat Ciprian Iacob, ICI D|SERVICES.

"Aş vrea să încep cu câteva cifre aici. Peste 133 de ani de existenţă, o arhivă foto istorică de peste 4,5 milioane de fotografii şi peste 40 de ţări partenere, cifre care vorbesc de la sine. Privind din prezent în trecut, AGERPRES doreşte să comunice o nouă abordare, prin conştientizarea importanţei istorice, a perioadelor cruciale în care România a decis asupra unui nou viitor de determinare, alegere şi speranţă. Colecţia "Memories from the Future Self" radiografiază momente-simbol din tumultul anilor 90, de la Revoluţia din 1989 până la eclipsa totală de soare ce a avut loc un deceniu mai târziu. Regăsim momente unice precum concertul lui Michael Jackson, generaţia de aur a fotbalului românesc, fenomenul Caritas sau vizita Papei", a detaliat Iacob.

La rândul său, directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a subliniat că realizarea NFT-urilor a fost o muncă de echipă, cele 30 de fotografii alese reprezentând câte un punct esenţial din fiecare domeniu.

"Au fost zile şi ore în care echipa ICI Bucureşti a contactat în permanenţă fiecare director şi fiecare manager pentru fiecare amprentă pe care şi-a pus-o pe NFT-uri. (...) Prima încercare şi prima promovare pilot am avut-o împreună cu ICI Bucureşti şi echipa domnului director la xDays Paris. Împreună am văzut realitatea. (...) Aşa am plecat noi la Paris, am crezut că mergem să vindem nişte vise. Media de vârstă a celor din sală, şi cred că erau 1000 - 2000 de participanţi, era undeva la 20-25 de ani. Într-adevăr, acesta este viitorul. (...) Preşedintele COSR a venit cu elita sportului, eu am venit cu jurnalistul care la Revoluţia din 1989 făcea fotografii din balconul Comitetului Central, Sorin Lupşa. Ei sunt cei care au adunat adevărata valoare şi tezaurul Agerpres", a spus Claudia Nicolae.

Ea a arătat că AGERPRES este a doua instituţie de presă care a lansat o colecţie de NFT-uri.

"Nu suntem primii din lume, dar suntem primii din Europa. Asociated Press în 2022 a lansat colecţia de NFT-uri. Am reuşit să prindem şi noi startul. (...) Zic că e un loc onorabil pentru România", a arătat Claudia Nicolae.

*** Romfilatelia, unica autoritate desemnată de Guvernul României în emiterea mărcilor poştale româneşti, a lansat colecţia unică de 15 NFT-uri ''O Lume într-un Timbru''

"Timbrul a devenit un instrument de plată în avans pentru servicii poştale, dar şi un mijloc de celebrare şi de promovare a patrimoniului naţional. În România, prima emisiune de timbre poştale a apărut în 1858 sub numele de Cap de bour şi a avut un impact puternic asupra dezvoltării filateliei în ţara noastră. Astăzi, timbrul reprezintă unul dintre simbolurile naţionale şi are multiple funcţii, precum promovarea imaginii ţării, educaţia universală, protejarea mediului. (...) Această colecţie sărbătoreşte istoria timbrelor poştale româneşti şi include o gamă de emisiuni filatelice rare, multe dintre ele abia acum accesibile publicului larg", a detaliat Ciprian Iacob.

Cristina Popescu, directorul general al Romfilatelia, a menţionat că în NFT-urile lansate este reflectată imaginea unor mărci poştale alese cu multă atenţie dintr-un patrimoniu filatelic naţional foarte mare, care începe de la 1858.

"Aceste NFT au în spate o poveste, o poveste care îndeamnă şi la educaţie, pentru că timbrul este şi un mijloc de educaţie universală, este un adevărat ambasador, al imaginii marilor sportivi, marilor artişti, al evenimentelor importante, este un instrument de diplomaţie publică, dar în acelaşi timp reprezintă şi suveranitatea ţării. Este un simbol de ţară, iar ceea ce am încercat în aceste 15 piese e o poveste care încearcă să continue", a punctat Popescu.

***Biblioteca Centrală Universitară Carol I a lansat colecţia "Our A.I. Story - Central University Library Reimagined", o colecţie unică de opere de artă generate de Inteligenţa Artificială care capturează diferite aspecte ale bibliotecii.

"Biblioteca Centrală Universitară Carol I este un simbol al României moderne din 1914 şi are o mare calitate: rezilienţă. Să nu uităm că a renăscut din propria cenuşă după distrugerea ei în 1989, iar Emil Cioran spunea "Bucureştiul înseamnă pentru mine Biblioteca Centrală Universitară. Citeam cărţi rare, greu de găsit în altă parte. Sunt creatura Fundaţiei Carol I". O altă creatură ce prinde viaţă sub ochii noştri este ""Our A.I. Story - Central University Library Reimagined". Este o colecţie unică de 20 de NFT generate cu IA, cu inteligenţă artificială. Fiecare NFT scoate la lumină istoria bogată, importanţa culturală şi rolul de necontestat ca poartă către cunoaştere", a explicat Iacob.

Mireille Rădoi, directorul general al instituţiei, a semnalat că bibliotecile sunt instituţii care leagă trecutul, prezentul şi viitorul, iar lansarea NFT-urilor reprezintă un moment istoric, ce poate fi asemuit cumva cu ceea ce s-a întâmplat în mai 1891, când Carol I semna actul de înfiinţare al Fundaţiunii Universitare Carol I.

"Viziunea lui Carol I a fost aceea că nu e nevoie doar de şosele şi de infrastructură, ci a înţeles importanţa educaţiei şi a culturii, a cultivării sufletului şi spiritului tinerelor generaţii. Cred că asta se întâmplă şi astăzi", a afirmat Mireille Rădoi.

**** Colecţia NFT "Past | Present | Future" a ICI Bucureşti reprezintă un tribut al institutului pentru cercetare şi inovaţie în peste jumătate de secol de activitate, combinând progresele ştiinţifice şi avansurile tehnologice ale Web3 cu exprimarea creativă şi artistică.

"ICI Bucureşti a efectuat în 1979 primul experiment din ţară de conectare la distanţă a două calculatoare printr-o linie telefonică. În 1983 a lansat prima aplicaţie de poştă electronică, a lansat prima reţea locală de tip LAN, iar în 1992 a înregistrat domeniile.ro, apoi devenind primul furnizor de servicii de internet. Inovaţia cere curaj şi viziune. ICI Bucureşti porneşte cu încredere în călătoria digitală în Universul Web 3 şi pe lângă ICI D|SERVICES, lansează colecţia de NFT-uri în ediţie limitată "Past, prezent and future". Această colecţie reprezintă aniversarea simbolică a peste 53 de ani de activitate a ICI Bucureşti, aşezând piatra de temelie digitală în numele cercetării naţionale, a dezvoltării şi inovării", a spus Ciprian Iacob.

**** Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat colecţia de NFT-uri "The Generational Circle", o recunoaştere a istoriei COSR şi a istoriei prezenţei României la Jocurile Olimpice.

"Comitetul Olimpic Român nu cred că mai are nevoie de o introducere. Sporturile olimpice sunt un motiv de mândrie naţională care face arc peste generaţii, vârste sau genuri. Colecţia "The Generational Circle" vorbeşte despre imortalitatea succesului. Arcul peste timp ne arată cât de importante sunt valorile şi cât de mult trebuie să le preţuim. Colecţia are 119 NFT-uri, iar ele reprezintă fiecare participare din ultimii 99 de ani.(...) Această colecţie-simbol reprezintă un tribut adresat tuturor sportivilor, antrenorilor, dar şi fanilor, oamenilor care au fost alături de loturile olimpice în fiecare participare la Jocurile Olimpice, iar Comitetul Olimpic Român îmbrăţişează viitorul făcând paşi importanţi alături de noi în această revoluţie digitală", a afirmat Iacob.

Mihai Claudiu Covaliu, preşedintele COSR, a subliniat că există un interes foarte mare pentru această colecţie, Comitetul Olimpic Sportiv Român fiind primul care face pasul.

"Este un proiect pe care l-am discutat odată, într-o întâlnire, la o cafea şi iată că astăzi suntem în momentul în care lucrurile se întâmplă. Lucrurile sunt palpabile, sunt vandabile(...). Şi suntem extrem de bucuroşi. Am venit cu o echipă foarte numeroasă (...) Există un interes foarte, foarte mare pentru această colecţie. Au fost discuţii foarte aprinse, multe momente în care am stat la masă să vedem cum facem, pentru că nu ştiam, nu este un domeniu în care avem cunoştinţe, în care suntem familiarizaţi, dar de când am început şi până acum lucrurile au evoluat într-un ritm ameţitor, aş putea spune, şi iată că astăzi suntem în faţa primelor NFT-uri, primelor colecţii. David (Popovici n.r) este doar primul sportiv-simbol al României care deschide acest drum, această colecţie, urmând ca pe viitor să avem şi alte surprize", a declarat Covaliu.

*** David Popovici, senzaţia românească a nataţiei şi campion mondial, a lansat primul său NFT intitulat "ICONS of the Generational Circle"

"David Popovici este unul dintre cei mai renumiţi sportivi români din noua generaţie, este multiplu campion european şi mondial şi deţinător al recordurilor mondiale la 100 m şi 200 m liber. Este, fără îndoială, imaginea viitorului la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. David se alătură călătoriei noastre cu primul său NFT. Singura copie vandabilă va fi disponibilă pentru licitaţie deschisă pentru următoarele 30 de zile pe platforma ICI D Services. Patru copii nevandabile vor rămâne în patrimoniul Guvernului României, al Comitetului Olimpic Român şi al patrimoniului său", a menţionat Ciprian Iacob.

Mihai Popovici, tatăl sportivului, şi-a exprimat speranţa ca, "prin acest mesaj", David şă-şi îndemne colegii să se uite la noile tehnologii, care reprezintă viitorul.

"David este noul exponent al sportului din România, un membru de vază al noii generaţii şi mă bucur că a primit acest premiu. Mă bucur de această onoare de a fi primul dintr-o serie de NFT-uri emise de ICI iar Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost atât de deschis la minte şi nu numai încât să dea curs acestei propuneri. (...) aşa cum David este un exponent important al sportului din România, sper să fie prin acest mesaj unul dintre cei care să îndemne colegii de generaţie, sportivi sau nu, să se uite la noile tehnologii, pentru că da, ăsta este viitorul", a punctat Popovici.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a lansat, miercuri, în cadrul Critical Infrastructure Protection Forum, prima platformă instituţională europeană de tranzacţionare de active digitale - ICI D|SERVICES (ICI Decentralized Services).

Potrivit directorului general al ICI, Adrian Victor Vevera, platforma este un spaţiu în care instituţiile publice şi nu numai pot să aibă siguranţa şi confortul de a tranzacţiona şi de a propune modele pe care să le promoveze, dar şi o viitoare sursă de venituri.

"Din 2021, la nivel global şi în România au fost lansate numeroase platforme de tranzacţionare care oferă servicii publice NFT. (...) Am dorit un spaţiu în care instituţiile publice să aibă siguranţa, să aibă confortul de a intra, de a tranzacţiona, de a-şi propune modele pe care să le promoveze, dar în acelaşi timp să poată să devină şi o viitoare sursă de venituri, pentru că până la urmă, scopul fiecărei entităţi şi al conducătorului entităţii este să aducă bani în acea entitate, pentru că fără bani nu se poate merge mai departe, nu se poate face o dezvoltare. De aceea, ICI D|SERVICES este prima (platformă - n.r.) de acest gen din România şi prima din Uniunea Europeană iar, din câte ştim noi, nici la nivel global nu au existat dezvoltări care să poată să îmbine toate caracteristicile pe care noi le-am introdus în acest ICI D|SERVICES ", a spus Vevera, adăugând că în 2021 şi 2022 au fost tranzacţii şi investiţii de peste 21 de miliarde de dolari în zona de NFT.

Primele colecţii de NFT-uri au fost lansate, miercuri, pe platforma ICI D|SERVICES de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, campionul mondial David Popovici, Romfilatelia, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" şi ICI Bucureşti.

*** Colecţia de NFT-uri "Memories of Future Self" reprezintă fotografii din arhiva premiată a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a anunţat Ciprian Iacob, ICI D|SERVICES.

"Aş vrea să încep cu câteva cifre aici. Peste 133 de ani de existenţă, o arhivă foto istorică de peste 4,5 milioane de fotografii şi peste 40 de ţări partenere, cifre care vorbesc de la sine. Privind din prezent în trecut, AGERPRES doreşte să comunice o nouă abordare, prin conştientizarea importanţei istorice, a perioadelor cruciale în care România a decis asupra unui nou viitor de determinare, alegere şi speranţă. Colecţia "Memories from the Future Self" radiografiază momente-simbol din tumultul anilor 90, de la Revoluţia din 1989 până la eclipsa totală de soare ce a avut loc un deceniu mai târziu. Regăsim momente unice precum concertul lui Michael Jackson, generaţia de aur a fotbalului românesc, fenomenul Caritas sau vizita Papei", a detaliat Iacob.

La rândul său, directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a subliniat că realizarea NFT-urilor a fost o muncă de echipă, cele 30 de fotografii alese reprezentând câte un punct esenţial din fiecare domeniu.

"Au fost zile şi ore în care echipa ICI Bucureşti a contactat în permanenţă fiecare director şi fiecare manager pentru fiecare amprentă pe care şi-a pus-o pe NFT-uri. (...) Prima încercare şi prima promovare pilot am avut-o împreună cu ICI Bucureşti şi echipa domnului director la xDays Paris. Împreună am văzut realitatea. (...) Aşa am plecat noi la Paris, am crezut că mergem să vindem nişte vise. Media de vârstă a celor din sală, şi cred că erau 1000 - 2000 de participanţi, era undeva la 20-25 de ani. Într-adevăr, acesta este viitorul. (...) Preşedintele COSR a venit cu elita sportului, eu am venit cu jurnalistul care la Revoluţia din 1989 făcea fotografii din balconul Comitetului Central, Sorin Lupşa. Ei sunt cei care au adunat adevărata valoare şi tezaurul Agerpres", a spus Claudia Nicolae.

Ea a arătat că AGERPRES este a doua instituţie de presă care a lansat o colecţie de NFT-uri.

"Nu suntem primii din lume, dar suntem primii din Europa. Asociated Press în 2022 a lansat colecţia de NFT-uri. Am reuşit să prindem şi noi startul. (...) Zic că e un loc onorabil pentru România", a arătat Claudia Nicolae.

*** Romfilatelia, unica autoritate desemnată de Guvernul României în emiterea mărcilor poştale româneşti, a lansat colecţia unică de 15 NFT-uri ''O Lume într-un Timbru''

"Timbrul a devenit un instrument de plată în avans pentru servicii poştale, dar şi un mijloc de celebrare şi de promovare a patrimoniului naţional. În România, prima emisiune de timbre poştale a apărut în 1858 sub numele de Cap de bour şi a avut un impact puternic asupra dezvoltării filateliei în ţara noastră. Astăzi, timbrul reprezintă unul dintre simbolurile naţionale şi are multiple funcţii, precum promovarea imaginii ţării, educaţia universală, protejarea mediului. (...) Această colecţie sărbătoreşte istoria timbrelor poştale româneşti şi include o gamă de emisiuni filatelice rare, multe dintre ele abia acum accesibile publicului larg", a detaliat Ciprian Iacob.

Cristina Popescu, directorul general al Romfilatelia, a menţionat că în NFT-urile lansate este reflectată imaginea unor mărci poştale alese cu multă atenţie dintr-un patrimoniu filatelic naţional foarte mare, care începe de la 1858.

"Aceste NFT au în spate o poveste, o poveste care îndeamnă şi la educaţie, pentru că timbrul este şi un mijloc de educaţie universală, este un adevărat ambasador, al imaginii marilor sportivi, marilor artişti, al evenimentelor importante, este un instrument de diplomaţie publică, dar în acelaşi timp reprezintă şi suveranitatea ţării. Este un simbol de ţară, iar ceea ce am încercat în aceste 15 piese e o poveste care încearcă să continue", a punctat Popescu.

***Biblioteca Centrală Universitară Carol I a lansat colecţia "Our A.I. Story - Central University Library Reimagined", o colecţie unică de opere de artă generate de Inteligenţa Artificială care capturează diferite aspecte ale bibliotecii.

"Biblioteca Centrală Universitară Carol I este un simbol al României moderne din 1914 şi are o mare calitate: rezilienţă. Să nu uităm că a renăscut din propria cenuşă după distrugerea ei în 1989, iar Emil Cioran spunea "Bucureştiul înseamnă pentru mine Biblioteca Centrală Universitară. Citeam cărţi rare, greu de găsit în altă parte. Sunt creatura Fundaţiei Carol I". O altă creatură ce prinde viaţă sub ochii noştri este ""Our A.I. Story - Central University Library Reimagined". Este o colecţie unică de 20 de NFT generate cu IA, cu inteligenţă artificială. Fiecare NFT scoate la lumină istoria bogată, importanţa culturală şi rolul de necontestat ca poartă către cunoaştere", a explicat Iacob.

Mireille Rădoi, directorul general al instituţiei, a semnalat că bibliotecile sunt instituţii care leagă trecutul, prezentul şi viitorul, iar lansarea NFT-urilor reprezintă un moment istoric, ce poate fi asemuit cumva cu ceea ce s-a întâmplat în mai 1891, când Carol I semna actul de înfiinţare al Fundaţiunii Universitare Carol I.

"Viziunea lui Carol I a fost aceea că nu e nevoie doar de şosele şi de infrastructură, ci a înţeles importanţa educaţiei şi a culturii, a cultivării sufletului şi spiritului tinerelor generaţii. Cred că asta se întâmplă şi astăzi", a afirmat Mireille Rădoi.

**** Colecţia NFT "Past | Present | Future" a ICI Bucureşti reprezintă un tribut al institutului pentru cercetare şi inovaţie în peste jumătate de secol de activitate, combinând progresele ştiinţifice şi avansurile tehnologice ale Web3 cu exprimarea creativă şi artistică.

"ICI Bucureşti a efectuat în 1979 primul experiment din ţară de conectare la distanţă a două calculatoare printr-o linie telefonică. În 1983 a lansat prima aplicaţie de poştă electronică, a lansat prima reţea locală de tip LAN, iar în 1992 a înregistrat domeniile.ro, apoi devenind primul furnizor de servicii de internet. Inovaţia cere curaj şi viziune. ICI Bucureşti porneşte cu încredere în călătoria digitală în Universul Web 3 şi pe lângă ICI D|SERVICES, lansează colecţia de NFT-uri în ediţie limitată "Past, prezent and future". Această colecţie reprezintă aniversarea simbolică a peste 53 de ani de activitate a ICI Bucureşti, aşezând piatra de temelie digitală în numele cercetării naţionale, a dezvoltării şi inovării", a spus Ciprian Iacob.

**** Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat colecţia de NFT-uri "The Generational Circle", o recunoaştere a istoriei COSR şi a istoriei prezenţei României la Jocurile Olimpice.

"Comitetul Olimpic Român nu cred că mai are nevoie de o introducere. Sporturile olimpice sunt un motiv de mândrie naţională care face arc peste generaţii, vârste sau genuri. Colecţia "The Generational Circle" vorbeşte despre imortalitatea succesului. Arcul peste timp ne arată cât de importante sunt valorile şi cât de mult trebuie să le preţuim. Colecţia are 119 NFT-uri, iar ele reprezintă fiecare participare din ultimii 99 de ani.(...) Această colecţie-simbol reprezintă un tribut adresat tuturor sportivilor, antrenorilor, dar şi fanilor, oamenilor care au fost alături de loturile olimpice în fiecare participare la Jocurile Olimpice, iar Comitetul Olimpic Român îmbrăţişează viitorul făcând paşi importanţi alături de noi în această revoluţie digitală", a afirmat Iacob.

Mihai Claudiu Covaliu, preşedintele COSR, a subliniat că există un interes foarte mare pentru această colecţie, Comitetul Olimpic Sportiv Român fiind primul care face pasul.

"Este un proiect pe care l-am discutat odată, într-o întâlnire, la o cafea şi iată că astăzi suntem în momentul în care lucrurile se întâmplă. Lucrurile sunt palpabile, sunt vandabile(...). Şi suntem extrem de bucuroşi. Am venit cu o echipă foarte numeroasă (...) Există un interes foarte, foarte mare pentru această colecţie. Au fost discuţii foarte aprinse, multe momente în care am stat la masă să vedem cum facem, pentru că nu ştiam, nu este un domeniu în care avem cunoştinţe, în care suntem familiarizaţi, dar de când am început şi până acum lucrurile au evoluat într-un ritm ameţitor, aş putea spune, şi iată că astăzi suntem în faţa primelor NFT-uri, primelor colecţii. David (Popovici n.r) este doar primul sportiv-simbol al României care deschide acest drum, această colecţie, urmând ca pe viitor să avem şi alte surprize", a declarat Covaliu.

*** David Popovici, senzaţia românească a nataţiei şi campion mondial, a lansat primul său NFT intitulat "ICONS of the Generational Circle"

"David Popovici este unul dintre cei mai renumiţi sportivi români din noua generaţie, este multiplu campion european şi mondial şi deţinător al recordurilor mondiale la 100 m şi 200 m liber. Este, fără îndoială, imaginea viitorului la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. David se alătură călătoriei noastre cu primul său NFT. Singura copie vandabilă va fi disponibilă pentru licitaţie deschisă pentru următoarele 30 de zile pe platforma ICI D Services. Patru copii nevandabile vor rămâne în patrimoniul Guvernului României, al Comitetului Olimpic Român şi al patrimoniului său", a menţionat Ciprian Iacob.

Mihai Popovici, tatăl sportivului, şi-a exprimat speranţa ca, "prin acest mesaj", David şă-şi îndemne colegii să se uite la noile tehnologii, care reprezintă viitorul.

"David este noul exponent al sportului din România, un membru de vază al noii generaţii şi mă bucur că a primit acest premiu. Mă bucur de această onoare de a fi primul dintr-o serie de NFT-uri emise de ICI iar Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost atât de deschis la minte şi nu numai încât să dea curs acestei propuneri. (...) aşa cum David este un exponent important al sportului din România, sper să fie prin acest mesaj unul dintre cei care să îndemne colegii de generaţie, sportivi sau nu, să se uite la noile tehnologii, pentru că da, ăsta este viitorul", a punctat Popovici.