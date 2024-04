Să fie construită o nouă gară în București – Propunerea lui Cîrstoiu: 'Actuala gară să devină muzeu!'

Candidatul susținut de PSD și PNL la Primăria Capitalei, doctorul Cătălin Cîrstoiu, a propus construirea unei noi gări în București. Cea actuală - gara de nord - să devină muzeu, a propus Cîrstoiu.

”Sistemul de transport din București a fost gândit ca și cum Gara de Nord ar fi fost punctul central al acestui sistem de transport. (…) Da, e necesară construcția unei noi gări, asta cu siguranță. Există terenuri care pot fi utilizate în sensul acesta. Gara poate rămâne pe loc, dar restrânsă ca activitate, transformată într-un muzeu, iar piața aia de acolo poate fi o veritabilă parcare subterană”, a declarat Cîrstoiu la Prima TV.

Cîrstoiu, la conferinţa de alegeri PSD Bucureşti: N-am venit să vă dau cu usturoi pe la tâmple, cu icoane, ci să vă spun că ăsta-s eu. Dacă am reuşit să vă convingă să mă susţineţi va fi pentru binele nostru al tuturor

Candidatul coaliţiei la Primăria Capitalei Cătălin Cîrstoiu a declarat, la conferinţa de alegeri a PSD Bucureşti, că nu a venit „să vă dau cu usturoi pe la tâmple, cu icoane, ci să vă spun că ăsta-s eu”. „Dacă am reuşit să vă convingă să mă susţineţi va fi pentru binele nostru al tuturor”, a completat medicul, informează NEWS.RO.

„Cel mai rapid mod de deplasare în Bucureşti este mersul pe jos. De aia am încercat să folosesc şi metroul şi da, sunt omul singur din metrou. De-aia am încercat să utilizez şi tramvaiul, şi troleibuzul, şi propria maşină care arată cum spunea dl prim-ministru că sunt un om foarte bogat. Nu-i aşa. Dragii mei, bogăţia mea porneşte mai mult din ce-am făcut, pentru că toată viaţa mea eu m-am ocupat de oameni”, a spus Cătălin Cîrstoiu, marţi la Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti.

El a mai spus că e la latitudinea auditoriul dacă a reuşit să convingă să fie susţinut pentru Primăria Capitalei, lucru considerat de el că ar fi pentru binele tuturor. „Dragii mei, eu am venit să vă împac. Dacă am reuşit, rămâne la latitudinea dumneavoastră. N-am venit cu roaba, nu am venit să vă dau cu usturoi pe la tâmple, cu icoane, am venit să vă spun că ăsta-s eu, Cătălin Cîrstoiu, şi dacă am reuşit să vă convingă să mă susţineţi va fi pentru binele nostru al tuturor”, a mai precizat Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu, întrebat despre poluarea din Bucureşti: „Trebuie o viziune. Poluarea provine din mai multe surse/ Bucureştiul este un organism bolnav, problemele îl afectează şi în partea sa fizică. Dar este afectat şi la partea lui funcţională”

Candidatul Alianţei PSD-PNL pentru funcţia de primar al Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a explicat că pentru Bucureşti este nevoie de o viziune pentru a reduce poluarea. În opinia sa, principalele surse de poluare sunt traficul şi construcţiile din oraş şi transportarea molozului în condiţii improprii. ”În anul 2024, într-o capitală europeană, discutăm despre nişte necesităţi primare ale oamenilor: trafic, apă caldă, căldură. Astea sunt lucruri care ar trebui să fie existente. Dar problema cea mai mare pe care o are Bucureştiul, de fapt, este că, dacă ne uităm pe studii şi studii făcute serios, să ştiţi că speranţa de viaţă în Bucureşti este cu patru ani mai mică decât la nivel naţional. Cu alte cuvinte, noi toţi vom trăi cu 4 ani mai puţin, ceea ce este absolut îngrijorător. E binecunoscut faptul că nişte condiţii neprielnice de viaţă, adică un stres psihic înmagazinat zi de zi, duce la anumite boli, boli interne. Şi cam aşa e oraşul pentru că, dacă ne uităm la noi, avem nişte organe, avem o circulaţie, toate astea trebuie văzute cumva dinamic. De fapt, Bucureştiul e un organism care trebuie făcut cumva să funcţioneze”, a declarat Cîrstoiu, luni seară, la Antena 3. Medicul Cîrstoiu a comparat Bucureştiul cu un organism, despre care a spus că este unul bolnav.

”Bucureştiul este un organism bolnav, problemele îl afectează şi în partea sa fizică. Dar este afectat şi la partea lui funcţională. Pornind de la simplul fapt al unei lipse totale de comunicare între administraţie şi oraş. Cetăţenii trebuie să meargă la Primărie ca şi cum ar merge nu să îşi ceară un drept, nu să şi-l ceară într-un mod violent uneori. Trebuie să îl găsească, fie că ai, fie că nu ai dreptate, trebuie să găseşti soluţia să explici omului. Oamenii mi-au spus că primarul general de 4 ani nu a mai avut audienţe, a spus că e preocupat de rezolvarea problemelor mari, structurale ale oraşului şi nu a problemelor punctuale ale fiecărui cetăţean. Eu cred că fiecare cetăţean are dreptul (...)”, a declarat Cîrstoiu.

Întrebat care sunt primele două măsuri pe care le-ar lua pentru a combate poluarea, Cîrstoiu a afirmat că este nevoie de o viziune. ”Trebuie o viziune. Poluarea provine din mai multe surse, în Capitală. Una e traficul, pentru că gândiţi-vă că avem maşini care staţionează minute în şir, zeci de minute pe segmente din drum. Transportul public din Bucureşti este eminamente poluant pentru că nu rezolvi problema cu 100 de autobuze electrice. Hai să mergem spre construcţii. Toate şantierele produc moloz. Unde depozitezi tu? Cum îl transporţi tu? Poluarea vine din pulberi, iar pulberile de aici vin, în principal”, a spus candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Cârstoiu a precizat că în Capitală este nevoie de o semaforizare inteligentă şi că România va trebui să renunţe la gropile de gunoi din zona Bucureştiului, iar gunoiul să fie transformat în energie.