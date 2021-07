Să nu punem presiune pe David Popovici, e un sportiv pe care ne bazăm la Jocurile Olimpice din 2024, spune Camelia Potec

Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, spune că nu trebuie pusă presiune pe înotătorul David Popovici, un sportiv cu performanţe excepţionale la vârsta de 16 ani, şi că obiectivul lui olimpic este pentru ediţia 2024 a jocurilor, potrivit news.ro.

"Nu a fost o zi uşoară pentru el, a fost nevoie să înoate în două probe (n.r. - sâmbătă), în semifinalele probei de 50 de metri în finala de 200, la distanţă de cinci minute, dar s-a descurcat foarte bine, a intrat în finala la 50 cu primul timp şi a câştigat încă o medalie de aur, aici, la Roma. A câştigat deja două medalii de aur şi o medalie de argint, cu ştafeta de 4x100 metri liber şi, bineînţele, cele trei recorduri mondiale de juniori, nişte performanţe remarcabile, dar încă nu s-a terminat, nu aş vrea să tragem linie, să vorbim mâine seară, când se termină această ediţie a campionatelor. Bineînţeles că este obosit, nu am numărat probele în care a evoluat, dar cred că sunt 7-8 deja. El şi-a dorit să câştige trei medalii, a muncit pentru asta şi iată că perfomanţele lui au fost peste obiectivul stabilit la început de an. Performanţele lui ne dau speranţe că este încă la început de drum şi numai el poate spune câte ore şi câţi kilometri a înotat în fiecare zi până să ajungă la această performanţă. (n.r. - despre participarea lui la Jo de la Tokyo) Eu nu aş vrea să punem prea multă presiune pe umerii lui, este încă un copil şi nu trebuie să uităm acest lucru. El a avut ca obiectiv principal acest campionat european de juniori, pentru că şi-a dorit foarte mult să câştige 2-3 medalii şi să reuşească să îndeplinească baremul de calificare pentru JO de la Tokyo. Nu cred că a putut visa mai departe, să se ducă într-o finală olimpică, lucru pe care şi-l doreşte acum foarte mult. E un sportiv pe care ne bazăm la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, la Paris 2024, iar tot ce se întâmplă de acum încolo pentru David şi pentru antrenorul lui şi pentru noi, ca ţară, este un bonus. David are nevoie de odihnă, o simte, o doreşte şi acest acest lucru se va întâmpla în zilele următoare, până la plecarea la Tokyo", a declarat Potec, la Digi24.

Înotătorul David Popovici a câştigat, sâmbătă, proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma.

Sportivul de 16 ani a terminat proba cu timpul de 1:45.95 şi şi-a trecut în palmares a treia medalie la competiţia găzduită de capitala Italiei, după argintul de la ştafeta de 4x100 m liber şi aurul de la 100 m liber, cu record mondial.

Calificat lejer de dimineaţă în semifinale (timp 1:50.01), la 200 metri, David Popovici a intrat cu primul timp în marea finală – 1:45.26 – şi a stabilit un nou record mondial, european şi al competiţiei de juniori, anunţă Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Înainte de finala de la 200 m liber, sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu s-a calificat în ultimul act de la 50 m. Fără să forţeze, David a obţinut primul timp din cele două semifinale – 22.75 secunde – şi va evolua duminică, în ultima zi de concurs de la Roma, în finala de la 50 m liber, de la ora 20.34.