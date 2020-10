Sălaj: Alianţa USR-PLUS a depus listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare la BEJ

Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS Sălaj au depus joi, la Biroul Electoral Judeţean, listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, acestea fiind deschise de doi economişti, respectiv Alin Prunean pentru Camera Deputaţilor şi Cosmin Viaşu pentru Senat.

"Suntem la 30 de ani după Revoluţie şi România, în continuare, este într-o stare de confuzie şi de haos la toate nivelurile şi e clar pentru toată lumea că e nevoie de o schimbare majoră. După cum vedem, după alegerile locale schimbarea a început la Braşov, la Timişoara, Bucureşti categoric, la Alba, Bacău şi cred că vine şi la Zalău şi în Sălaj, la aceste alegeri parlamentare. Alianţa USR-PLUS vine şi propune o Românie fără hoţie, o Românie în care să nu ne fie teamă să mergem în spitale, să fie copiii în siguranţă în şcoli, administraţia să fie în sluj cetăţeanului şi nu în slujba clasei politice sau a unor grupuri de interese. România are nevoie de foarte multe fonduri europene şi în acest moment avem o oportunitate mare, care înseamnă în jur de 80 de miliarde de euro, dar aceşti bani pot veni în România doar cu profesionişti şi oameni bine pregătiţi în locurile potrivite. Alianţa USR-PLUS în Sălaj propune o echipă de oameni tineri, care au crescut pe picioarele lor, fără să fie susţinuţi sau puşi în funcţii de clasa politică, de aceea cred că echipa noastră poate să fie alternativa pentru reconstrucţia României", a declarat, după depunerea candidaturilor, Alin Prunean, coordonator regional PLUS pentru judeţele din Nord Vestul României.

Potrivit reprezentanţilor USR Sălaj, chiar dacă contextul actual este unul dificil, o societate democratică are nevoie de alegeri.



"Ştim că priorităţile românilor acum nu sunt cele legate de alegeri, ci mai degrabă de pierderea locurilor de muncă, să-şi ducă copiii la şcoală şi sănătatea proprie, dar la fel cum oamenii au nevoie de mâncare şi apă să supravieţuiască, şi democraţia are nevoie de alegeri. Actualul Parlament este unul toxic, care nu se poate ocupa de pandemie şi de aceea avem nevoie de alegeri la termen. Acum patru ani, USR, împreună cu membrii guvernului Cioloş, au reuşit să facă prima breşă în sistemul politic românesc învechit. Pe atunci erau doar 1.000 de membri, iar acum Alianţa USR-PLUS are peste 50.000 de membri în ţară, peste 1.000 de consilieri judeţeni şi în jur de 50 de primari şi suntem siguri că încrederea românilor arătată nouă şi la alegerile locale şi la cele prezidenţiale şi europarlamentare va fi şi la alegerile din decembrie", a afirmat Mihai Tămaş, membru în Biroul Judeţean al USR Sălaj şi candidat la Senat din partea Alianţei USR-PLUS.



Lista completă propusă de Alianţa USR PLUS Sălaj pentru alegerile parlamentare îi include, la Camera Deputaţilor, pe Alin Prunean, Cosmina Cozma, Ştefan Boţa, Adrian Nistor, Radu Marian şi Liviu Fărcaş, iar la Senat, pe Cosmin Cristian Viaşu, Marius Virgil Bob, Gabriela Carmen Olar şi Mihai Tămaş.