Salman Rushdie dezvăluie detalii cutremurătoare despre atacul suferit în noua sa carte de memorii

Într-un volum de memorii care va fi publicat marţi, scriitorul Salman Rushdie povesteşte despre atacul căruia i-a căzut victimă în 2022, informează AFP.

Atacul cu cuţitul, care a avut loc în timpul unei conferinţe literare pe malul Marilor Lacuri, la nord de New York, "a fost o reamintire destul de dură şi brutală" a fatwei (sentinţă religioasă) emise de Iran în 1989, a declarat romancierul în octombrie anul trecut la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt, în Germania, conform Agerpres.

Comis de un american de origine libaneză, simpatizant al Republicii Islamice, aceasta l-a costat pe scriitorul americano-britanic vederea la un ochi, pe care şi-l acoperă acum, purtând ochelari cu o lentilă neagră, pe lângă răni suferite la gât şi la abdomen."Aţi avut mult ghinion, dar aţi fost şi foarte norocos", i-a spus unul dintre chirurgii care i-au salvat viaţa, a mărturisit scriitorul într-un interviu acordat celebrei emisiuni americane "60 Minutes" (CBS), potrivit unor extrase publicate înainte de difuzarea acestuia duminică.Pentru celebrul romancier de origine indiană, care locuieşte la New York, "Knife: Meditations After an Attempted Murder" a fost o carte "necesară", "un mod de a accepta ceea ce s-a întâmplat şi de a reacţiona la violenţă prin artă".Cartea va apărea pe 16 aprilie în Statele Unite şi pe 18 aprilie în Franţa, la editura Gallimard.La Frankfurt, Salman Rushdie a declarat că i se părea "imposibil să scrie altceva". "Ar fi fost absurd să scriu altceva până când nu aş fi abordat acest subiect", a adăugat scriitorul.