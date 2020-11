Satiră pentru Crăciun, lansată de brazilienii de la Porta dos Fundos

Compania Porta dos Fundos din Rio de Janeiro, cunoscută pentru satira „A Primeira Tentação de Cristo” (2019), în care Iisus era prezentat ca homosexual, va lansa pe 10 decembrie un nou program special pentru Crăciun, potrivit news.ro.

„The Edge of Theocracy/ Teocracia em Vertigem”, bazat pe documentarul „The Edge of Democracy” (r. Petra Costa), nominalizat la Oscar, ironizează scena politică braziliană şi face comentarii aspre legat de probleme globale prin prisma evenimentelor biblice.

Costa şi-a dat acordul pentru acesta şi apare ea însăşi în program.

Filmat în mai puţin de o săptămână, în luna septembrie, compania a optat pentru formatul documentar pentru a se conforma protocoalelor stabilite în contextul pandemiei.

La finalul anului 2019, programul special „A Primeira Tentação de Cristo” le-a atras o seamă de critici creatorilor. Sediul companiei a fost ţinta unui atac cu cocktail Molotov, o petiţie de interzicere a programului a fost semnată de peste 2 milioane de oameni şi au fost făcute apeluri de anulare a abonamentelor Netflix. Un judecător brazilian a decis ca „Prima ispitire a lui Hristos/ A Primeira Tentação de Cristo” să fie înlăturat de pe platformă. În final, în luna ianuarie 2020, Curtea Supremă de justiţie din Brazilia a anulat decizia privind înlăturarea programului special.

„Acesta este al şaptelea program special pentru Crăciun şi mereu au fost provocatoare. Doar cel de anul trecut a produs reacţii negative”, a declarat Fabio Porchat, co-fondator şi scenarist pentru Posta dos Fondos, pentru Variety. El a subliniat că, fiind primul lansat în timpul mandatului actualului preşedinte populist Jair Bolsonaro, a făcut ca materialul să fie o ţintă. „Guvernul lui promovează gândirea religioasă fundamentalistă”.

În trailerul lansat, vizionat de peste 350.000 de conturi, este avertizat. „Dacă aţi anulat Netflix, pregătiţi-vă să anulaţi YouTube”.

Ultimele două producţii speciale ale brazilienilor, „The First Temptation of Christ” şi „The Last Hangover”, au fost programe originale Netflix. Porta dos Fundos a câştigat un premiul Emmy pentru „The Last Hangover” (2018), în care Iisus şi discopolii erau prezentaţi după o noapte de petrecere.

„Ajungem la un public mai mare pe YouTube”, a spus Porchat, care a adăugat că ViacomCBS, care a preluat majoritatea Porta dos Fundos în 2017, a co-produs programul de anul acesta împreună cu compania braziliană.

Porchat, mare admirator Monty Python, a recunoscut că atacul de iarna trecută asupra sediului companiei le-a adus popularitate şi este recunoscător pentru asta. „Noi nu insultăm Biblia, cercetăm subiectul în discuţie destul de amplu”, a mai precizat el.

În „The Edge of Theocracy”, mai mulţi „mesia” îşi spun părerea într-o anchetă privind legitimitatea lui Iisus.