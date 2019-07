SCANDAL cu nou șef al CNAS: Viorica Dăncilă A FUGIT din fața ziariștilor - VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, referitor la faptul că Vasile Ciurchea este cercetat de DNA într-un dosar de corupție, că în cazul în care va fi trimis în judecată atunci îl va schimba pe acesta din funcția de șef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Văzând că jurnaliștii tot insistă cu întrebările pe această temă, premierul a plecat în grabă din conferința de presă organizată după desemnarea sa drept candidat al PSD la prezidențiale.

„Am văzut aceste lucruri în spaţiul public. Eu am considerat, atunci când a venit propunerea de la doamna ministru Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist. Sunt probleme în acest moment. Nu putem să facem experienţe. Avem nevoie de un om care cunoaşte sistemul şi care e foarte bine pregătit, care a mai lucrat acolo. Am cerut demisia. A venit astăzi, am înţeles, domnul Vulcănescu. Este prea târziu. Deja l-am demis. De ce l-am numit pe domnul Vasile Ciurchea? M-au uitat la aceste nereguli de care vorbiţi dumneavoastră. Într-adevăr, în 2012 a existat la DNA un dosar legat de domnul Ciurchea, dar am văzut că nu a fost audiat, nu este nicio acuzaţie la adresa domniei sale. Dacă va exista o acuzaţie la adresa domniei sale, atunci bineînţeles că vom lua măsuri. Doar a fost un dosar, nu a fost audiat, nu i s-a imputat absolut nimic. Dacă vor exista acuzații, atunci vom lua măsuri. Acum trebuie să vedem dacă aceste acuzații sunt întemeiate. Cu siguranță vom schimba la CNAS, dacă se dovedește că domul Ciurchea are aceste acuzații. Cred în prezumția de nevinovăție. Va fi trimis în judecată, facem o schimbare.

Pot exista plângeri pentru fiecare dintre noi. Trebuie să vedem dacă ele sunt fundamentate, iar în momentul în care va apărea cel mai mic lucru care să ateste faptul că domnul Ciurchea a făcut ceva prin care a încălcat legea şi acesta va fi judecat, cu siguranţă vom schimba la CNAS. Dar în acest moment avem nevoie de un specialist şi atâta timp cât nu există ceva care să fie fundamentat, eu cred că nu este o greşeală. Este o numire provizorie, dacă vor apărea elemente suplimentare, atunci vom schimba din nou.

E o anchetă în desfăşurare, dar în urma acestei anchete avem certitudinea că este vinovat, că este o problemă? (...) Este o directivă care spune că există prezumţia de nevinovăţie, pe care trebuie să o aplicăm, vrem sau nu vrem. Armonizarea directivelor europene este obligatorie. Această directivă care spune că există prezumţia de nevinovăţie trebuie să fie pentru toţi, fie că vorbim de un om politic, fie că vorbim de un om din alt domeniu. Atâta timp cât dânsul nu este judecat, nu văd un impediment pentru acest lucru. În momentul în care vor apărea elemente suplimentare, va fi trimis în judecată, atunci este normal ca noi să îl eliberăm din funcţie. (...) Eu am avut dosar de înaltă trădare. Atunci ce trebuia să fac? Să îmi dau demisia sau să îmi spună colegii: 'Pleci acasă!' S-a dovedit până la urmă că a fost o prostie. Cum să faci înaltă trădare pentru un parteneriat strategic cu o altă ţară? (...) Eu sunt pentru justiţie independentă, pentru statul de drept, dar şi pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor.”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți, la finalul CEx al PSD.

Întrebată dacă este adevărat că Vasile Ciurchea ar fi un apropiat al liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, premierul a răspuns: „Nu îl cunosc pe domnul Ciurchea. Nu știu de cine a fost apropiat sau nu a fost apropiat. Am cerut să vină un om care să rezolve problemele de la acest moment din sistem. Nu am discutat cu domnia sa. Am văzut că acest om a lucrat în sistem și că este un profesionist”.

Decizia șefului Executivului de numirea a lui Vasile Ciurchea vine după ce Viorica Dăncilă a anunțat că marți îl demite pe președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu își va da demisia.

Totodată, purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcție la câteva zile după ce premierul Viorica Dăncilă a cerut demiterea lui în urma declaraţiilor potrivit cărora „oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”.

Declarațiile au fost lansate în contextul blocajului de peste două săptămâni al sistemului informatic al cardurilor de sănătate. CNAS a anunţat, pe 10 iulie, că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

Vasile Ciurchea este cercetat, alături de alți șefi din cadrul CNAS, de DNA într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.