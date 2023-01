Scandal în PSD Brăila, cu o săptămână înainte de alegeri

Doar o saptamana a mai ramas pana la alegerile pentru sefia organizatiei judetene PSD Braila, iar “apele” se tulbura pe zi ce trece, mai ales dupa ce s-a aflat ca Chiriac Francisck nu va mai candida de unul singur, ci in compania deputatului PSD Adrian Paladi, care si-a anuntat candidatura cu ceva vreme in urma si care, potrivit surselor noastre, are peste zece organizatii judetene pesediste in favoarea sa.

Paladi presupune ca organizatorii ii vor pune bete in roate la depunerea candidaturii si se mira ca nu mai este invitat la sedintele de lucru ale partidului. “Tot ce va spun este o presupunere, avand in vedere ca ieri a fost sedinta a Biroului Politic Judetean. Eu nu am fost invitat, desi functia de deputat, conform statutului, imi asigura functia de vicepresedinte in BPJ, lucru care nu s-a intamplat niciodata, din 21 decembrie 2020”, a declarat Paladi, informează InfoBrăila.

In replica, potrivit MDPress, secretarul general al PSD Braila, deputatul Florin Mircea a spus: “Nu o sa-i ingradeasca nimeni domnului Paladi posibilitatea de a candida pentru functia de presedinte al PSD Braila. Important este sa indeplineasca toate conditiile statutare”.