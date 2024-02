Scandal într-o familie bogată din România - Fiica unui celebru om din fotbal își acuză soțul de tentativă de omor

Un scandal zguduie familia unui important milionar român. Fiica lui Marin Condescu (fost președinte al clubului de fotbal Pandurii Târgu-Jiu), Anița, este angrenată într-o bătălie juridică fără precedent cu soțul ei înstrăinat, George Cârstoiu. Anița Condescu l-a acuzat pe soțul ei de tentativă de omor. În replică, George Cârstoiu a cerut un ordin judecătoresc de protecție împotriva Aniței Condescu.

După cum a relatat cancan.ro, instanța a decis să respingă cererea lui George Cârstoiu de emitere a unui ordin de protecție împotriva Aniței Condescu.

Anița Condescu l-a acuzat pe George Cârstoiu că a încercat să îi ia viața. Ea a luat legătura de urgență cu autoritățile din orașul Voluntari.

„Am făcut eforturi disperate să nu fac public informații ce țin de viața privată și aspecte ce fac obiectul unor cercetări penale de amploare, având în vedere situația delicată cu divorțul de fostul soț, să fac față eu și copilul agresiunilor sale constante – inclusiv o tentativă de omor, urmată de plângere penală în acest context, pentru care și pe această cale solicit respectuos ca polițistul de caz de la Poliția Voluntari, cât și procurorul care se ocupă de dosarul în spetă să dea mai mare urgență cazului și rezolvării acestuia. Faptul că mi s-au spart niște borcane în cap, în curtea școlii, de față cu propriul copil, părinți și copiii acestora, e foarte grav și puteam să fiu chiar moartă la acest moment”, a declarat fiica lui Marin Condescu pentru sursa citată.

Acuzații de mărturie mincinoasă

Disputa dintre cei doi persistă, după numeroasele plângeri penale depuse în trecut de George Cârstoiu împotriva Aniței. Aceasta a făcut declarații înainte de decizia instanței în cazul ordinului de protecție cerut de George Cârstoiu.

Anița Condescu a susținut că martorul adus de George Cârstoiu în acest caz are o plângere penală pentru fals în declarații. În prezent, instanța de judecată i-a dat dreptate în acest conflict juridic în curs de desfășurare.

„Menajera care a venit din nou să depună mărturie mincinoasă mai are o plângere penală pentru mărturie mincinoasă. Deocamdată e doar concluzia procurorului care a constatat că nu e un pericol și să se respingă ordinul de protecție. Au cerut să stau un an departe de copil, că sunt pericol real. Am mai avut două ordine de protecție împotriva lui, însă acum el e cel care se dă victimă și vrea ordin de protecție, atât pentru el, cât și pentru copil, pentru un an de zile”, a declarat Aniţa Condescu în emisiunea Xtra Night Show de la AntenaStars.

Cine este Marin Condescu

Marin Condescu, fost lider de sindicat şi fost preşedinte al clubului Pandurii Târgu – Jiu, care a dat faliment, a avut în mai multe rânduri probleme cu justiţia. În 2018, Condescu a fost condamnat definitiv, de către Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi adjunctul lui Condescu, Viorel Temelescu, care ocupa o funcţie de conducere în organizaţia sindicală şi era vicepreşedinte la clubul Pandurii. Acesta a primit o pedeapsă de doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la înşelăciune şi uz de fals. Prejudiciul estimat de procurori era de 2,6 milioane de lei.

Marin Condescu nega, anul trecut, că ar fi falimentat clubul Pandurii Târgu – Jiu, aşa cum a fost acuzat. În vârstă de 67 de ani acum, Marin Condescu se află la pensie. El a fost începând cu anii ’90 unul dintre cei mai importanţi oameni ai municipiului Târgu-Jiu.