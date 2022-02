Scandal între naționaliști: Partidul Dianei Șoșoacă se ceartă cu George Simion

Partidul Neamul Românesc, din care provine Diana Șoșoacă, îl acuză pe George Simion, liderul AUR, că întreține o confuzie între Partidul Neamul Românesc și Asociația Neamul Românesc.

Invitat la emisiunea lui Victor Ciutacu, „Punctul culminant“, de la România TV, din 8 februarie 2022, George Simion a spus că „Asociația Neamul Românesc e un site legionar și un domn Vasilică Militaru care face propagandă legionară. … Am spus că nu vreau să am antisemiți în partid. … El vinde o carte Credința Neamului Românesc – istorie legionară. Omul scrie istorie legionară”.

„Având in vedere gravele confuzii premeditate ale unuia dintre liderii AUR, deputatul George Simion, cu privite la cele două entităti românesti angajate in politica natională, am dorit să clarificăm diferentele majore existente prin definirea si prezentarea lor. Afirmăm că nu este nici o legatură politico-ideologica si lucrativă intre aceste două structuri din cadrul spectrului politic national. Orice tendintă de asociere, intentie de similitudine sau de găsire a unor elemente comune evidentiază rea vointa din partea celor ce intentionează să lovească in nationalismul modern al Partidului Neamului Românesc”, a comunicat joi Partidul Neamul Românesc.