Scandal la Timișoara! Fostul ofițer care l-a consiliat pe Nicolae Robu îl amenință pe fostul edil: Îmi pare rău de caracterul lui

E scandal la Timișoara între fostul primar Nicolae Robu și fostul său consilier personal, Ionuț Nasleu, fost parlamentar PRM și fost ofițer SRI. Descris acum ceva timp de Nicolae Robu ca un simplu cărăuș de bagaje, Nasleu nu s-a mai răbdat și a răspuns dur la un alt atac de-al fostului primar care s-a dezis public de el, după ce presa l-a acuzat că ar fi prieten cu interlopi celebri din oraș. Fostul ofițer SRI se apără și spune că unicul lucru care îl leagă de interlopi e pasiunea pentru sport.

Nu am vrut sa mai raspund acuzelor nimanui pentru ca am iesit din lumina reflectoarelor, dar vazand ce au comentat numitul Dani Daniel si fostul primar Nicolae Robu trebuie sa fac unele precizari. Nici nu inteleg de ce dl Robu da un raspuns la neica nimeni ca sa ma denigreze. Sa lamurim un pic lucrurile.

Acest Dani Daniel, un ospatar ratat caruia ii dadeam ciubuc pe la mese, ma saluta, pe vremuri, cu amandoua mainile, cu plecaciuni pana la pamant... sa ma contrazica daca e in stare. Nici nu ma cunoaste, nu are niciun drept sa vorbeasca despre mine un asemenea personaj.

Referitor la afirmatia dlui Robu ca ”s-a inselat asupra caracterului meu”, sa nu uite ca eu am fost ULTIMUL OM care a fost langa el. Ma refer la noaptea alegerilor de acum 2 ani, cand Sanda Grebla si Florin Ravasila s-au dus la USR si l-au vandut. Imi pare rau ca am fost langa el atatia ani, ca am platit avocati impotriva lui Fritz cand toata familia Robu imi dadea ordine sa il dau in judecata pe Fritz din cauza candidaturii sale, imi pare rau ca atunci dl Robu statea pe margine. Sunt niste lucruri pe care le spun in premiera, imi pare rau ca am facut toate astea, cu ”caracterul meu”. Mi-a zis un decan, pe cand jucam fotbal impreuna, ca o sa fiu dezamagit, pentru ca Robu nu e om de echipa. Totusi, va spun ca nu sunt suparat pe el, are o copilarie neterminata.

Regret alte lucruri in ceea ce il priveste pe fostul primar: ca i-am facut cunostinta cu Sanda Grebla, cu vocea ei tipatoare, si ca i-am facut facebook. Un alt gest pe care il regret este si ca l-am convins pe Ionut Gaita sa dea 120.000 de euro pentru nebunia lui cu Poli, ”copilul lui”. Nu vreau sa zic mai multe, poate daca se va mai plange vreodata de ”caracterul” meu, eu, care am fost mereu langa el si absolut toti l-au tradat si vorbesc si acum urat de el. Nu dau mai multe nume ale celor care l-au tradat, viceprimarii care au fost, nu este momentul sa o mai lungesc.

Am fost prieten cu interlopii, mai spune dl Robu, da, au fost colegii mei la sala, am facut sport de performanta, kickboxing. E vreo ilegalitate sa faci sport? Asta e ilegalitatea: prietenia cu interlopii? Mi-am asumat. Acesti oameni au fost sportivi, eu am organizat gale de K1, cum am mai spus si cu alte ocazii. In aceste gale nu se bat profesori de pian, fizica sau matematica...

Imi pare rau inca o data de dl Robu, dovedeste un caracter pe care e mai bine sa il judece restul oamenilor. Eu inca il respect. Dl Robu, daca nu va fi candidat al PNL, al PSD sau al PNL-PSD il va face pe Fritz din nou primar. Se vor termina lucrarile mari, Buziasului, Bogdanestilor, voturile se vor imparti cu un candidat Robu independent si iata cum se iveste un al doilea mandat castigat de Fritz. Asta e, asa va fi, o sa imi dati dreptate candva. Nu as fi spus lucrurile astea daca nu se exprima in public despre caracterul meu, persoana care a iesit cu pieptul in fata sa il apere, in timp ce restul l-au abandonat. Este a doua oara cand ma dezamageste. Repet, dle Robu, nu am facut nicio ilegalitate, nici la Piete, niciunde. Sper sa nu mai plecati urechea la toti neavenitii care isi dau cu parerea...

Revenind putin la acest ”Dani Daniel” – sa intrebe pietarii, nu pe bisnitari, atentie!, pe pietari – daca nu le-a fost bine cand am incercat sa tin pietele deschise in pandemie, de ma laudase si Fritz pentru solutiile gasite. Sa spuna si acest Dani Daniel ce ilegalitate am facut. Sa vorbeasca cu pietarii, cu florarii, sa imi aduca dovezi de ilegalitati.

Rog pietarii sa lase comentarii la aceasta postare, sa spuna daca nu am fost un director care a fost alaturi de ei mereu, le-am ascultat problemele si i-am ajutat cum am putut in acele vremuri, scrie Nasleu pe Facebook.