SCANDAL MONSTRU între Robert Turcescu și Traian Băsescu: Cei doi și-au aruncat vorbe grele la Congresul PMP

Deputatul PMP, Robert Turcescu, a declarat în discursul său de la Congresul extraordinar PMP că este supărat pe Traian Băsescu că n-a rămas preşedinte pănă la alegerile parlamentare şi că PMP a făcut “erori politice” despre care trebuie să discute la Congres. El acuză că una dintre erori este colaborarea PMP cu PSD în Consiliile Locale şi Judeţene, spunând că aceste alianţe trebuie denunţate. În replică, Traian Băsescu a spus că s-ar fi aşteptat de la Robert Turcescu să meargă pe la organizaţiile din ţară să vorbească cu oamenii, afirmând că “totul are o limită”. El a mai spus că a remarcat discursul dispreţuitor al lui Turcescu cu privire la Unire, dar precizează că acesta este un proiect drag lui.

"Eu sunt supărat pe Traian Băsescu. Am auzit teoria că în politică nu mai există lideri. Credeţi că ar fi reuşit să întoarcă Portugalia rezultatul dacă nu l-ar fi avut pe Ronaldo în teren? Trebuie să admitem că PMP a făcut şi erori politice despre care trebuie să vorbim la un Congres. Una dintre marile erori este decizia de a colabora cu PSD în Consilii Locale sau Consilii Judeţene. Aceste alianţe ar trebui să fie denunţate cât mai rapid. Decizia de fuziune cu UNPR a fost greşită politic şi ne-a costat. Electoratul nostru este unul băsist, iar atitudinea noastră confuză în legătură cu modificarea legilor Justiţiei ne-a costat şi ne va costa din perspectivă electorală. Am auzit de nenocoricirile pe care le face Firea la primărie, dar consilierii noştri ce fac? Sunt supărat pe Traian Băsescu că n-a rămas preşedinte până după alegerile europarlamentare. Nu vă îmbătaţi cu discursuri sforăitoare! Domnule Băsescu, m-aş fi aşteptat ca în această furtună politică pe care o traversăm să rămâneţi la cârma partidului”, a spus Robert Turcescu.

În replică, Traian Băsescu a spus că s-ar fi aşteptat de la Robert Turcescu să meargă pe la organizaţiile din ţară să vorbească cu oamenii, afirmând că “totul are o limită”.

“Si eu m-aş fi aşteptat, ca parlamentar, să mergeţi prin ţară şi să vorbiţi cu oamenii din organizaţii. Şi eu m-as fi asteptat ca, în calitate de parlamentar, să fiţi capabil să vă rezolvaţi problema cu secretara de la Constanţa. (…)Totul are o limită, iar eu nu v-am anunţat astăzi, domnule Turcescu, v-am cerut convocarea Congresului din octombrie anul trecut. V-am spus că doresc să renunţ la sefia partidului, că e momentul unei echipe mai tinere. Ce vreţi, să ajung ca Iliescu să mă târâi prin partid? Am înţeles din discurs dispreţul pentru proiectul unionist. Vreau să vă spun penru că mie mi-e drag şi ţin la el, am vrut o echipă care să convingă că reunificarea ţării este o prioritate. Şi unificarea ţării e fundamentală. Vă doresc tot binele din lume şi nu vă luaţi după ce vă spun alţii: "Ne-a lăsat căpitanul nostru". Măi oameni buni, un căpitan are şi el o licenţă care expiră”, i-a răspuns Traian Băsescu lui Robert Turcescu.

