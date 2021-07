Scandalul continuă la Primăria Sector 1! Consilier PNL: 'Contractul cu Clotilde Armand trebuie reziliat în instanță! Respectăm legea'

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a profitat de impunerea stării de alertă în sector și a încheiat un contract completementar cu o altă firmă de salubritate, care va activa în paralel cu Romprest.

Deși Clotilde Armand îi acuză pe cei de la Romprest că au practicat un tarif mult prea mare, noul contract, cu firma BRAI-CATA este unul mult mai costistitor decât cel cu Romprest.

Consilierul local PNL, Dan Podaru, a comentat subiectul la România Tv.

„Este o stire partial reala. Pretul Romprest este de 570 de lei pe tona, acolo, la 103 lei este pe metru cub. Este doar cu 20% mai mult sau cu 15%. Oricum este o stire in momentul in care primarul ne spune ca lupta cu mafia si vrea sa reduca preturile in momentul in care face un nou contract, face pretul pe tona de la 570 de lei la 630 de lei. E o performanță.

Stimata doamna, in 30 de secunde va clarific tot. S-a ajuns la aceasta stare de alerta pentru ca firma respectiva nu a fost platita in ultimele 10 luni de zile. Noi am primit notificari, in ultimele 3 luni, 20 de notificari in care anuntau: ca reduc frecvente, ca dau 670 de oameni afara, ca nu vor mai putea sa ridice gunoiul de pe strada. Aceasta criza este creata exclusiv de primarul CA care nu plateste facturile in mod abuziv. Le dam bani mai multi alora care vin sa ridice... Va dati seama cam ce increngaturi si ce iz are aceasta poveste care continua de 8-9 luni de zile si nu este stopata, nu s-a mediat, nu s-a incercat negocierea din partea primarului la niciun moment dat. Doar consilierii, atat PNL, cat si PSD, PMP au incercat, au creat o comisie care a incercat medierea. Nu am ajuns la nicio concluzie, Primarul CA nu a vrut sa negocieze cu firma Romprest”, a spus liberalul, care este și seful Comisiei de mediere Consiliul Local Sector 1 și Romprest.

Intrebat despre cine plateste daunele si noua firma, consilierul a spus: „Contractul noii firme nu poate fi prelungit decat pe perioada starii de alerta, nu se poate prelungi mai mult de 30 de zile, aceasta firma vine doar sa ajute sa se curete mai usor anumite strazi in care nu exista o curatenie foarte buna. Dupa aceea, contractul revine la normal, la Romprest. Exista doua, trei hotarari ale instantei care ne au explicat faptul ca firma de salubritate trebuie sa isi primeasca banii si ne pot executa si pot bloca conturi pe valoarea de 100 de milioane de lei. Din acesti bani, o suma de 10 milioane de lei, adica peste 2.5 milioane de euro sunt penalitati si asta inseamna ca fiecare cetatean al sectorului 1 va plati, datorita absentei unui management judicios al primarului CA, minim 10 euro de persoana. Cine plateste acest prejudiciu? Trebuie sa il plateasca doamna Clotilde Armand. (...) Contractul cu Clotilde Armand trebuie reziliat in instanta! Respectam legea”