Scandalul din USR ia amploare, după acuzațiile grave privind cheltuirea banilor: 'Este fals tot ce se spune!'

Liderul filialei municipale USR Iaşi, deputatul Filip Havârneanu, susţine că situaţia din USR Iaşi este "demnă de un film SF, legată de comunism", el acuzând că toţi banii din conturi sunt cheltuiţi de şefii organizaţiei judeţene "pentru a nu lăsa nimic celor care vin din urmă". Totodată, Filip Havârneanu cere intervenţia conducerii partidului în legătură cu situaţia tensionată din USR Iaşi, el precizând că toţi membrii incomozi sunt daţi afară de pe grupurile interne de comunicare ale filialei ieşene.

Liderul organizaţiei judeţene USR Iaşi, Ştefan Tanasă, a declarat pentru News.ro că acuzaţiile aduse sunt nefondate, el precizând că respectarea statutului, principiilor şi valoprilor USR sunt elemente de la care nu va face rabat.

"Este fals tot ce se spune. Filiala USR pe municipiu este cea care nu are activitate. În plus, am avut situaţii în care parlamentari USR nu-şi plăteau cotizaţia şi riscau să fie excluşi din partid. Cât priveşte bugetul organizaţiei, în aceste zile îl definitivăm. Vinerea trecută l-am prezentat, iar până săptămâna viitoare aşteptăm amendamente, apoi îl votăm în condiţii de transparenţă”, a declarat şeful filialei judeţene, Ştefan Tanasă.