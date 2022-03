Scandalul dronei care s-a `plimbat` nestingherită pe cerul mai multor țări NATO continuă. Croația cere explicații Alianței după prăbușirea ei la Zagreb

Premierul Croației a criticat sâmbătă lipsa de reacție a NATO, după ce o dronă militară lansată „de pe teritoriul Ucrainei” s-a prăbușit în Zagreb, după ce a trecut prin Ungaria și România, și ele membre ale Alianței Nord-Atlantice.

„Este evident că reacția nu a fost bună, nici estimarea nivelului de pericol, nici comunicarea cu alte țări într-un mod prompt și rapid (...) Acesta este un incident care nu trebuie repetat”, a declarat premierul croat Andrej Plenkovic, citat de AFP.

„Este un test din care toți ar trebui să învățăm multe și să reacționăm mult mai bine”, a adăugat el.

Părțile rusă și ucraineană susțin că nu este a lor

Drona s-a prăbușit joi seară într-un parc situat la șase kilometri de centrul Zagrebului, lângă un campus universitar care găzduiește 4.500 de studenți și la aproximativ 200 de metri de o zonă rezidențială, fără a provoca victime.

Patruzeci de mașini parcate au fost avariate.

Potrivit premierului croat, este vorba de o dronă de recunoaștere de fabricație sovietică, folosită în anii 1970 și 1980.

„Nu știm cui a aparținut... părțile rusă și ucraineană susțin că nu este a lor”, a spus el, adăugând că elementele care vor fi descoperite în timpul anchetei ar putea oferi acest răspuns.

Premierul croat a cerut „întărirea și intensificarea cooperării” în astfel de situații din cadrul NATO. Potrivit autorităților croate, aeronava s-a aflat în spațiul aerian ungar pentru aproximativ 40 de minute, fără ca Croația să fie alertată.

„Acesta este spațiul aerian NATO, românesc, maghiar și croat și nu mai putem tolera o astfel de situație. Nu ar trebui să se repete. Aceasta a fost o amenințare evidentă la care ar fi trebuit să reacționeze", a spus Plenkovic.

Un oficial NATO a declarat vineri pentru AFP că „apărarea integrată aeriană și antirachetă a Alianței a urmărit traiectoria unui obiect care s-a prăbușit apoi la Zagreb”.

Zagreb, joi seara. În jurul orei 23.00, o bubuitură puternică a zguduit cartierul Jarun. Locuitorii au fugit din case, unii petrecând noaptea în aer liber. Nu au fost răniți, însă unele mașini parcate au fost grav avariate.

A rămas în urmă un crater de trei metri lățime și un metru adâncime, ca și resturi împrăștiate pe o mare suprafață.

Fotografiile facute dupa accident arată și două parașute prinse în copacii din apropierea locului exploziei.

Un student a fost martor ocular: „Eram în drum spre casă, cand am văzut o lumină roșie și am auzit un șuierat. Apoi, deodată, s-a auzit o bubuitură. Am văzut oameni fugind și o gaură în pământ cu mult metal în ea”.

Era un obiect militar fără pilot, de design rusesc. Aeronava decolase de pe teritoriul ucrainean, pe baza rutei de zbor care a fost identificată între timp.

So, apparently something fell from the sky in Zagreb, Croatia, parts of a plane, or parts of a rocket / bomb. No full confirmation yet.



News outlets reporting that it “allegedly” has Russian signage.



That would be a bit unfortunate, given that Croatia is in the NATO….???? pic.twitter.com/fxw2BIToKv