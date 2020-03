Scene ȘOCANTE: un jucător din naționala Angliei a sărit să bată un suporter/ VIDEO

Echipa Tottenham a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, de Norwich, ultima clasată din Premier League, după executarea loviturilor de departajare, în optimile de finală ale Cupei Angliei.

Citește și: Tusk, ofertă INCENDIARĂ pentru Iohannis: 'I-am propus să fie preşedintele Consiliului European, a REFUZAT'

După 90 şi 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1, în urma golurilor marcate de Vertonghen 13, respectiv Drmic '78.

Lamela, Troy Parrot şi Gedson Fernandes au ratat la penaltiuri, în timp ce de la Norwich numai Kenny McLean nu a marcat de la 11 metri.

După meci, mijlocaşul formaţiei gazdă Eric Dier a urcat furtunos în trbună pentru a-i cere socoteală uni fan. Incidentul a avut loc în sectorul aflat în spatele băncilor de rezerve şi motivul pentru care Dier, 40 de selecţii la echipa naţională, a vrut să-i aplice o corecţie suporterului nu a fost foarte clar.

Iniţial, s-a crezut că fanul l-a jignit pe Gedson Fernandes, care a ratat ultima lovitură de departajare, apoi că a avut un conflict cu fratele lui Dier, aflat în apropierea lui, dar antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho, a precizat că suporterul l-a jignit pe fotbalist în faţa familiei sale, aflată în tribună.

"Cred că Eric a făcut ceva ce noi, profesioniştii, nu putem face, dar probabil fiecare dintre noi ar trebui să o facă. Repet, noi, profesioniştii, nu o putem face, dar, repet, sunt de partea jucătorului şi îl înţeleg. Fanii au fost cu echipa până la ultimul penalti pe care l-am ratat. Această persoană l-a insultat pe Eric, familia lui era acolo, fratele lui mai tânăr nu era fericit de situaţie", a declarat Mourinho, potrivit marca.com.

"E fratele meu, e fratele meu!", striga Dier, în timp ce sărea peste rândurile de scaune, informează lequipe.fr. Nicio altercaţie nu a mai avut loc, pentru că jucătorul de 26 de ani a fost oprit de alţi suporteri după ce a "escaladat" aproape întreg sectorul, iar fanul a fugit.

Mourinho crede că nu toţi suporterii din acel sector, unul destinat corporaţiilor, ţin cu Tottenham.

"Oamenii din aceste locuri privilegiate din dreptul tunelului, bineînţeles, unii sunt fani ai echipei Tottenham. Dar cred că mulţi corporatişti, mulţi cu invitaţii, mulţi oameni cu statut special sunt acolo şi probabil este locul de pe stadion de care uneori mă îndoiesc că este ocupat de fani adevăraţi ai echipei, deoarece adevăraţii fani sunt cei care îi susţin pe băieţi până la final", a adăugat portughezul, potrivit BBC.

Dier riscă o sancţiune dură din partea Federaţiei Engleze de Fotbal pentru gestul său.

Tot în Cupa Angliei, Manchester City (1-0 cu Sheffield Wednesday, în deplasare - Aguero '53) şi Leicester (1-0, acasă, cu Birmingham - Ricardo Perreira '82), au obţinut, miercuri, calificarea în sferturile competiţiei.

Look at that coward running away. Easy to insult players when you think there are no repercussion. Easy to be brave when you hidden by the crowd. Why did no one grab so he could talk shit to Eric Dier’s face!



pic.twitter.com/Z2MTkHsTYh