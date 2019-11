Schimb dur de replici între Lia Olguța Vasilescu și Violeta Alexandru: 'V-am întrebat cu subiect și predicat, nu dacă respectați Legea salarizării'

Olguța Vasilescu a avut un schimb de replici cu Violeta Alexandru, la discuțiile din comisia pentru muncă a Camerei. Deputatul PSD i-a spus ministrului Muncii că ia membrii forului legislativ „la mișto” că nu taie pensiile și salariile. Ministrul Muncii i-a transmis lui Vasilescu că „a sărit calul”, potrivit Mediafax.

„V-am întrebat cu subiect și predicat, nu dacă respectați Legea salarizării de la 1 ianuarie, ci dacă dați diferențele de 25%. Acum, vă-ntreabă dl președinte...noi vrem să știm de la dvs viziunea, ați spus că Ordonanța 114 o veți abroga, aceasta este și salariul minim de 3.000 de lei pentru muncitorii în construcții și salarizarea pe grila din 2022 direct pentru profesori. Vă întrebăm de viziunea dumneavoastră ca ministru, că sunteți cetățean român și obligat să respectați Legea Veți schimba? Sunteți de acord cu colegii dumneavoastră care spun că vor abroga Ordonanța 114 în integralitate, deci și cu aceste salarii sau nu? Că înțeleg că ați lucrat și la programul de guvernare”, i-a spus Lia Olguța Vasilescu ministrului Muncii Violeta Alexandru, marți, la discuțiile din comisia pentru muncă a Camerei Deputaților.

Reacția vine în contextul în care Violeta Alexandru a afirmat, despre Pilonul II de pensii și Ordonanța 114, că nu există încă nimic clar stabilit pe baza acestui subiect.

„Sunt omul care vine în fața dumneavoastră când are situații pe care să le comunice, nu există nimic conturat, nu a fost nimic în discuție. V-am spus că respect Legea, altă discuție pe această temă”, a explicat ministrul Muncii.

„Sigur că veți respecta Legea care e în vigoare, că sunteți obligată. Numai că Legea care e în vigoare astăzi, poate fi alta mâine, pe care tot așa, o s-o respectați”, i-a replicat Lia Olguța Vasilescu.

„Am sentimentul că sunt sub anchetă. Vă săspund cu subiect și predicat, la patru zile de la preluarea mandatului, în situația în care descoperim tot felul de probleme despre cum a fost folosit bugetul, apar de sub sertare litigii, situații bombă, nu am decât să mă documentez cum să mă prezint în fața dvs”, a declarat Violeta Alexandru.

„Doamnă, cât de nefericită sunteți? O să vă plângem”, i-a transmis fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

Violeta Alexandru a afirmat că urmează consultări pe baza pilonului de pensii, dar este cert că cei care beneficiază de pensii din pilonul I nu vor rămâne fără venituri.

„În legătură cu întrebarea legată de Pilonul II, în primul rând, vreau să spun că nu ne atingem de pensiile pensionarilor. Urmează să consultăm, inclusiv cu administratorii fondurilor, nu intenționez să fac o creștere fără să analizăm, să discutăm public. În niciun caz prin creșterea contribuțiilor la Pilonul II, cei care beneficiază din pilonul I rămân fără pensii. Noi ne-am luat o obligație de a crește contribuția până la 6%”, a precizat Alexandru.

Deputatul PSD a subliniat că actualul ministru al Muncii „ia la mișto” comisia, prin afirmațiie făcute.

„Eu am întrebat dacă nu se atinge de Pilonul 1, asta înseamnă că matematic, trebuie să mărească 25%, ceea ce înseamnă tăierea salariilor. Acum ne spune că nu va tăia pensiile de pe pilonul 1, pentru Dumnezeu, dar cine a spus asta? Trebuie să fii dement să crezi că se poate tăia Pilonul I cu totul, așa a sugerat. Ne ia la mișto acum, că nu se taie”, a punctat Olguța Vasilescu.

În timpul acestui schimb de replici, Violeta Alexandru a cerut să nu i se mai taie microfonul în timpul discuției.

„Când nu ne mai înțelegem cu cineva, trebuie pus microfonul pe mute. Ați sărit calul. Ați auzit ce dialog era aici? Cineva trebuia să pună mâna pe butonul de mute. Nu vă aruncați peste masă. Nu avem niciun deadline pentru a termina această ședință”, i-a replicat Adrian Solomon, președintele comisiei pentru muncă a Camerei Deputaților.

„Eram în mijlocul frazei, nu sărisem nici calul, nici masa”, a fost reacția Violetei Alexandru.

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a fost chemată, marți, la discuții în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților, pe tema majorării salariului minim și a Pilonului II de pensii.