Scriitorul american George R. R. Martin vrea ca 'House of the Dragon' să aibă un succes mai mare decât 'Lord of the Rings'

Scriitorul american George R. R. Martin nu-şi ascunde spiritul competitiv atunci când vine vorba despre "House of the Dragon", un sequel HBO al celebrei producţii de televiziune "Game of Thrones" , care va concura în toamna acestui an cu serialul "The Lords of the Rings: The Rings of Power", produs de serviciul de streaming Amazon Prime Video, informează site-ul revistei Variety.

"House of the Dragon" îşi va lansa sezonul inaugural pe 21 august şi va fi urmat de acest serial inspirat din "Stăpânul inelelor", care va avea premiera pe 2 septembrie. Ambele seriale se vor suprapune în bătălia lor pentru atragerea de telespectatori odată cu difuzarea unor noi episoade. Deşi George R. R. Martin se declară încântat că telespectatorii vor avea astfel parte de mai multe proiecte fantasy de dimensiuni epice, el îşi doreşte totuşi ca "Dragon" să aibă mai mult succes decât "Rings", potrivit Agerpres.ro.

"Am citit o mulţime de articole, imediat după ce datele lor de lansare au fost anunţate. Autorii lor spuneau cam aşa: 'Oh, bătălie pentru supremaţie în domeniul fantasy. Este 'Rings of Power' împotriva 'House of Dragon'. Cine va câştiga?'. Nu ştiu de ce oamenii trebuie să reacţioneze mereu în acest fel", a declarat scriitorul american într-un interviu acordat la Santa Fe Literary Festival. "Sper ca ambele să aibă succes. Dar sunt suficient de competitiv. Sper că serialul nostru să aibă mai mult succes. Dacă ei câştigă şase premii Emmy, şi sper să le câştige, atunci sper că serialul nostru va câştiga şapte. Dar, cu toate acestea, este un lucru bun pentru fantasy. Iubesc domeniul fantasy. Iubesc SF-ul. Vreau să văd mai multe seriale de acest tip la televiziune", a adăugat romancierul american.

Vorbind despre "The Rings of Power", George R. R. Martin a adăugat: "Au semnat un acord destul de ciudat. S-a anunţat că Amazon a cumpărat drepturile pentru ecranizarea cărţilor lui Tolkien, dar, de fapt, nu au cumpărat drepturile pentru niciuna dintre cărţile lui. Nu le-au cumpărat pentru 'Lord of the Rings', nu le-au cumpărat pentru 'The Hobbit', nu le-au cumpărat nici pe cele pentru 'The Silmarillion'. Nu cred că le-au obţinut pe cele pentru 'Farmer Giles of Ham' sau 'Leaf by Niggle', însă au cumpărat un fel de apendice, bănuiesc, iar acum reconstruiesc pe baza lor istoria celui de-Al Doilea Ev. Există o mulţime de zvonuri legate de asta, aşadar va fi interesant să vedem ce au realizat".

Serialul "House of the Dragon" are o acţiune plasată cu aproximativ 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în producţia TV "Game of Thrones" şi îi are în rolurile principale pe actorii Paddy Considine (regele Viserys I din dinastia Targaryen), Emmy D'Arcy (prinţesa Rhaenrya, primul copil al regelui Viserys şi moştenitoarea tronului), Matt Smith (prinţul Daemon, fratele mai tânăr al regelui Viserys), Rhys Ifans (Ser Otto Hightower, consilierul regelui), Olivia Cooke (Lady Alicent Hightower, fiica lui Ser Otto), Fabien Frankel (Ser Criston Cole, un cavaler îndrăgostit de prinţesa Rhaenrya), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, supranumit The Sea Snake), Eve Best (prinţesa Rhaenys Velaryon) şi Sonoya Mizuno (Mysaria, confidenta lui Daemon Targaryen).

Revista Variety a anunţat luna trecută că serialul "House of the Dragon" a costat postul HBO aproape 20 de milioane de dolari per episod pentru a produce primul sezon, care va avea 10 episoade. Prin comparaţie, "Game of Thrones" a costat postul HBO aproximativ 100 de milioane de dolari per sezon. Costul per episod a crescut de la 6 milioane în primul sezon la 15 milioane de dolari în cel de-al optulea sezon, care a fost şi ultimul.