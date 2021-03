Scriitorul George R.R. Martin, autorul 'Game of Thrones', a semnat un nou contract cu HBO

Scriitorul George R.R. Martin, autorul „Game of Thrones”, a semnat un contract „de opt cifre” cu HBO pentru dezvoltarea de noi programe pentru reţea şi pentru serviciul de streaming HBO Max, informează The Hollywood Reporter, potrivit News.ro.

Surse au declarat că acordul este încheiat pe cinci ani şi are o valoare de „opt cifre”, între 40 şi 70 de milioane de dolari.

Reţeaua are în faza de dezvoltare cinci proiecte bazate pe lumea fantastică „A Song of Ice and Fire” a lui Martin şi unul, serialul „House of the Dragon”, care a primit deja undă verde.

Martin lucrează îndeaproape cu scenariştii şi este producător executiv pentru fiecare dintre proiecte. „House of the Dragon”, care va fi filmat în Anglia, producţia urmând să înceapă în aprilie. Primul sezon, cu zece episoade, este aşteptat să fie lansat în 2022. În dezvoltare sunt proiectele „Nymeria”, „The Sea Snake” (cu titlu de lucru „9 Voyages”), „Flea Bottom”, „Dunk and Egg” şi un serial animat.

Martin, de patru ori premiat cu Emmy, dezvoltă pentru HBO şi serialele „Who Fears Death”, adaptare a romanului din 2011 al lui Nnedi Okorafor, şi „Roadmarks”, adaptare a romanului din 1979 al lui Rober Zelazny. El va fi producător executiv pentru acestea.

Primul contract al lui George R.R. Martin cu HBO a fost semnat în 2007 şi a presupus oferirea licenţei pentru romanele „A Song of Ice and Fire”, transformate în cel mai de succes serial al reţelei, „Game of Thrones”.

Scriitorul mai are proiecte în derulare şi în afara HBO: „Wild Cards”, bazat pe o antologie scrisă de el şi de alţii, este în lucru la Peacock, şi lungmetrajul „In the Lost Lands”, dezvoltat pe baza povestirilor lui, va fi regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich şi Dave Bautista. Compania sa Meow Wolf a deschis două atracţii: House of Eternal Return în Santa Fe (New Mexico) şi Omega Mart în Las Vegas (Nevada). O a treia, Kaleidoscope, este un circuit anunţat pentru Elitch Gardens Theme Park din Denver (Colorado).

În plus, Martin scrie în prezent la a şasea carte din saga ASOIAF, „The Winds of Winter”.