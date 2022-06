VIDEO Tragedie în Iordania: cel puțin 10 morți și 234 de răniți în urma unei scurgeri de gaze toxice în portul Aqaba

Cel puțin 10 persoane au murit și alte 234 au fost rănite din cauza unei scurgeri de gaz dintr-un rezervor din portul Al Aqaba din Iordania, informează Gulf Today.

Presa locală a declarat că, luni, în timpul activității zilnice din portul Aqaba, o cisternă plină cu o substanță gazoasă toxică a căzut în timpul transportului, ceea ce a dus la o explozie și la o scurgere de gaz la fața locului.

Autoritățile au adăugat că zona a fost imediat izolată, iar experții au sosit la fața locului și au început să instaleze dispozitive de monitorizare a mediului.

Protecția Civilă a transferat o serie de victime la spital, toate fiind sub tratament.

Poliția a confirmat că numărul deceselor cauzate de scurgerea de gaze toxice dintr-un petrolier în portul Aqaba și a precizat că numărul răniților este acum de 234 de persoane.

Nu este clar ce fel de substanță toxică se afla în container.

Autoritățile au îndemnat populația să nu se apropie de locul incidentului.

Watch: A video shows the moment a large cylinder plunged from a crane on a moored vessel, causing a violent explosion of yellow gas in Jordan's #Aqaba port, killing at least 10 people and injuring over 200. https://t.co/aYuzIcTgpk pic.twitter.com/iSaqZIOCcV