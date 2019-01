Se anunță mișcări spectaculoase de trupe: Senatori, deputați, foști miniștri și europarlamentari

Senatorul Adrian Țuțuianu, fost vicepreședinte PSD, a declarat luni, într-o conferință de presă la Târgoviște, că în perioada următoare se vor înscrie în Pro România senatori, deputați, foști miniștri și europarlamentari precum și „personalități” din partidul de guvernământ.

„Nu s-a discutat in Pro Romania lista la europarlamentare. In primul rand pentru ca acum partidul se consolideaza, vor mai fi veniri in partid. Începe o noua sesiune parlamentara si vor mai veni in partid personalitati importante, senatori, deputati, oameni care au fost ministri, oameni care au fost europarlamentari. In al doilea rand, e prea devreme sa batem in cuie o lista, termenul limita de depunere a candidaturilor e 26 martie”, a declarat Țuțuianu.

El a adăugat că a discutat cu toti parlamentarii de Dâmbovița pentru o trecere a acestora la Pro România.

„Unii nu vor sa vina, asteapta sa ii urce in grad PSD, dar unii s-ar putea sa vina. Depinde de proiectul personal al fiecăruia”, a spus Țuțuianu.

Potrivit acestuia, scopul formațiunii conduse de Victor Ponta este să fie mai puternică decât PSD în 2024 și la alegerile parlamentare din 2020 să obțină „15%-17% poate spre 20%”.

Acesta a menționat că momentan un lucru „cert” este că fostul premier Victor Ponta va deschide lista Pro România la alegerile europarlamentare pentru a ajuta partidul în alegeri, dar nu va pleca la Bruxelles si ca locul doi pe lista partidului va fi comisarul european Corina Cretu.

Țuțuianu a mai spus că Pro România „are capacitatea sa ia 8-10%, adica 3-4 europarlamentari” la alegerile din luna mai.

