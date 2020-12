Se joacă dur - Preşedintele Donald Trump respinge planul de susţinere economică al Congresului

Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, a respins marţi seară pachetul de stimulare a economiei în valoare de 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres, numindu-l "o ruşine" şi solicitând în special creşterea cuantumului în cazul cecurilor destinate familiilor, informează AFP preluat de agerpres.

"Îi cer Congresului să amendeze acest proiect de lege şi să mărească ridicol de scăzută sumă de 600 de dolari la 2.000 sau 4.000 de dolari pentru un cuplu. De asemenea, cer Congresului să scape de elementele inutile şi costisitoare ale acestei legi", a cerut Donald Trump într-o înregistrare video postată pe Twitter.

