Seară incendiară - Concertul Nightwish de la Romexpo va începe la ora 21.00

Concertul formaţiei finlandeze Nightwish din 17 august, de la Romexpo, va începe la ora 21.00, anunţă organizatorii.

Show-ul face parte din turneul mondial "Decades" şi marchează 20 de ani de activitate ai formaţiei. În deschidere vor urca pe scenă Fallen Arise şi A Tear Beyond.

Concertul are loc pe platforma 12, în parcarea A de la Romexpo. Accesul se va face prin Parcarea B începând cu ora 18.00, iar concertele incep de la ora 18.40.

Organizatorii au transmis câteva reguli: este interzis accesul cu sticle, conserve; mâncare sau băuturi de orice fel; artificii, arme, obiecte periculoase; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele, aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil); aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale; animale de companie; persoanele cu probleme medicale trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii atenţionează publicul că nu vor fi stocate şi nici păzite obiectele prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului, scrie News.ro.

La intrarea în perimetrul evenimentului, toţi participanţii vor fi perchezitionaţi de agenţii de securitate. Publicul trebuie să ştie că spectacolele includ lumini puternice cae pot afecta persoanele epileptice. La Romexpo va fi prezent şi un medic.

Accesul publicului se va face începând cu ora 18.00. De la ora 18.40 până la ora 19.10 va cânta trupa Fallen Arise, iar de la 19.40 la 20.30 - A Tear Beyond. Formaţia Nightwish va urca pe scenă la ora 21.00.

În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vanzarea acestora făcându-se pe baza de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate. Contravaloarea jetoanelor nefolosite se returnează până la ora 22.00 doar pe baza bonului fiscal.

Copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit şi trebuie să fie însoţiţi de un adult posesor de bilet valid. Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe baza de bilet şi doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet valid.

Organizatorii nu recomandă prezenta la concert a copiilor fără căşti de protecţie.

Accesul în spaţiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Brăţările nu sunt transmisibile şi nu trebuie deteriorate pe întreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria D nu vor primi brăţară la acces.

Biletele se gasesc pe www.iabilet.ro şi în reţeaua iabilet.ro/reţea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, in Statiile de Plata SelfPay si pe aplicatiile de IOS şi Android iaBilet dar şi în ziua concertului la intrare, în limita locurilor disponibile, la următoarele preţuri: presale: 300 de lei Cat. A, 245 de lei Cat. B, 189 de lei Cat. C, 149 de lei Cat. D; la intrare: 320 de lei cat. A, 255 de lei Cat. B, 199 de lei Cat. C, 159 de lei Cat. D.