Secretarul de stat al SUA vine în Israel pentru a-l convinge pe Netanyahu să oprească focul în Gaza / Poziția premierului israelian

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aşteptat vineri la Tel Aviv, va face presiuni pentru ca Israelul să accepte pauze umanitare în luptele din Gaza, relatează The New York Times (NYT), care citează oficiali ai Casei Albe, scrie news.ro.

Potrivit surselor NYT, Blinken, aflat deja la a treia vizită în Israel de la izbucnirea războiului, nu va discuta despre o "încetare a focului", ci despre o serie de scurte perioade fără atacuri pentru a permite eliberarea ostaticilor şi distribuirea de ajutoare.

Presa israeliană afirmă, la rândul său, că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi dispus să ia în considerare cererea SUA pentru o scurtă încetare a focului în scop umanitar, relatează The Times of Israel. Ar putea fi vorba de pauze care să dureze câteva ore.

Israelul a respins în repetate rânduri o încetare a focului de durată mai mare, subliniind că Hamasul va profita de acest răgaz pentru a se reînarma.

Joi, înainte de a pleca de la Washington către Israel, Antony Blinken a subliniat că civilii au "dus greul" campaniei militare a Israelului care vizează Hamas în Gaza şi a spus că va discuta despre "măsuri concrete" pe care armata israeliană le poate lua pentru a-i proteja.

"Israelul are nu doar dreptul, ci şi obligaţia de a se apăra şi, de asemenea, de a lua măsuri pentru a încerca să se asigure că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată", a declarat Blinken pe pista de la baza militară Andrews înainte de a se îmbarca în avionul cu destinaţia Israel. "De asemenea, am spus foarte clar şi în mod repetat că modul în care Israelul face acest lucru contează", a adăugat secretarul american de stat. "Am văzut în ultimele zile că civilii palestinieni continuă să suporte greul acestei acţiuni şi... vrem să analizăm măsurile concrete care pot fi luate pentru a-i proteja mai bine", a arătat el.

În acelaşi timp, secretarul de stat a admis că Hamas este "la propriu" motivul pentru care civilii au fost prinşi în tirurile încrucişate. Ei sunt folosiţi drept scuturi umane, iar Hamas îşi amplasează arsenalul sub sau în interiorul spitalelor, şcolilor şi moscheilor.

Blinken a spus că are cinci puncte principale pe ordinea de zi a deplasării sale: stabilirea unei strategii cu Israelul în ceea ce priveşte campania sa militară; să se asigure că războiul nu se extinde pe alte fronturi; continuarea eforturilor de a aduce mai mult ajutor umanitar în Gaza; sprijinirea tuturor cetăţenilor americani şi a străinilor care doresc să părăsească Gaza să poată face acest lucru; asigurarea eliberării tuturor ostaticilor din Gaza; şi stabilirea condiţiilor pentru o eventuală soluţie cu două state după încheierea războiului.

Secretarul de stat se va deplasa vineri seara în Iordania, după care va merge în Japonia, Coreea de Sud şi India. Este posibil să se adauge şi alte escale turneului său.

Sâmbătă, la Amman, administraţia Biden organizează un summit al miniştrilor de externe din ţările arabe aliate, au declarat un diplomat arab de rang înalt şi un oficial american pentru The Times of Israel.

Washingtonul se va folosi de ocazie pentru a aduna partenerii regionali care să-i sprijine politica privind războiul dintre Israel şi Hamas, a spus oficialul american, indicând apelurile administraţiei pentru pauze umanitare, creşterea ajutorului umanitar, respingerea strămutării permanente a palestinienilor şi opoziţia faţă de o ocupaţie israeliană permanentă în Gaza ca fiind unele dintre poziţiile pe care aliaţii arabi ai SUA le-ar putea susţine.

Lista invitaţilor pentru summit nu a fost încă finalizată, a precizat oficialul american, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să comenteze.