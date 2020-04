Secretul medicilor de la Matei Balș, unde media deceselor este sub nivelul european

Medicul Adrian Marinescu a explicat că media decesele înregistrate la Institutul „Matei Balș” din Capitală, de 2,7%, este sub nivelul european, în condițiile în care la institutul bucureștean ajung cele mai grave cazuri din țară.

Experienţa medicilor de la Institutul „Matei Balș” a făcut ca 60% dintre cei 500 de pacienţi infectaţi cu Covid 19 și trataţi la institut de la începutul pandemiei să fie acum vindecaţi, fără să fi suferit alte complicaţii.

„Este important de spus că la Matei Balş media acestor decese este cu mult sub nivelul european, cu mult faţă de ceea ce se întâmplă în România în rest. Noi avem un procent de 2,7, 2,8% în condiţiile în care la vin toate cazurile severe din ţară, uneori sunt cazuri terminale”, a declarat medicul.

Adrian Marinescu spune că din mâna specialiştilor din institut pornesc recomandările de tratament pentru toată ţara. Schimbarea făcută de medicul Virgil Musta de la Timişoara, aceea în care introduce anticoagulantele în tratamentul pacienţilor cu COVID, este folosită la „Matei Balş” chiar de la începutul epidemiei. Medicii de aici le-au înţeles primii potenţialul vindecător.

„Ceea ce se întâmplă în România privind tratamentul se întâmplă în mod unitar, adică acele scheme de tratament sunt alese de comun acord cu specialiştii şi, bineînţeles că vorbesc în primul rând de dl. prof. Streinu Cercel, în aşa fel încât ceea ce este în Timişoara şi nu numai se întâmplă strict sub bagheta maestrului şi se întâmplă la fel peste tot. Pacienţii noştri au de ceva timp tratament anticoagulant, deja îl primesc, deja intră în protocolul nostru de tratament, tocmai pentru a interveni rapid, fiind aceste date care vorbesc despre modificările de coagulare şi despre riscul de apariţie a unor tromboze chiar la pacienţii tineri, s-a plecat de la ideea că este nevoie de tratamente anticoagulante”, a explicat doctorul Marinescu.

Specialistul spune că unul dintre secretele vindecării pacienţilor aflaţi în stare gravă experiența echipei.

„La noi de 15 ani vorbim de aceeaşi terapie intensivă în boli infecţioase, este un concept nou, care a fost introdus pentru prima data la , este primul spital de boli infecţioase care a introdus terapia intensivă şi de 15 ani încoace, nu numai legat de coronavirus, am avut foarte multe cazuri severe în permanenţă, astfel încât astfel de situaţii noi le-am trait în fiecare zi. Să ştiţi că aceste pregătiri noi le-am făcut şi de la o experienţă veche, pentru că am trecut prin multe alte situaţii, epidemii de gripă, de West Nile, tot felul de situaţii grele de-a lungul timpului, ca să nu mai vorbim de infecţia HIV-SIDA, care a pus o grămadă de probleme la începutul anilor 90, toate lucrurile astea ne-au călit şi ne-au făcut să avem o experienţă în astfel de situaţii. E o corabie care pluteşte de foarte mulţi ani şi corabia are nevoie de un căpitan, ca să păstreze direcţia. Când acest căpitan e acelaşi pe toată perioada asta, lucrurile merg bine. Deci un căpitan bun în primul rând aş spune, şi mă refer la dl prof. Streinu Cercel, dacă ai lucrul ăsta şi echipa formată face ceea ce trebuie reţeta succesului e pe masă”, mai spune medicul.

Adrian Marinescu susține că specialiştii de la „Matei Balş” au reuşit să o pună pe picioare pe Alida Moise, medicul de terapie intensivă care a ajuns în mâinile lor de la Spitalul Gerota în stare foarte gravă.

„Au fost multe situaţii, au fost persoane în vârstă cărora nu le mai dădeam nicio şansă, nu neapărat noi, ci în general sistemul medical, şi am reuşit. A fost doctoriţa de la terapie intensivă, care este un exemplu destul de clar despre minunile care se pot face în medicină, vorbind în general, excludem persoanele de faţă, să spunem că nu este vorba de Institutul , vorbim în general. A fost într-o stare extrem de gravă în momentul în care a venit, şansele de supravieţuire erau limitate, acum este foarte bine”, a povestit medicul.

„Noi la eram absolut pregătiţi, aţi văzut cum sunt soldaţii pregătiţi şi aşteaptă atacul. Era clar că ce se întâmplă la nivel european, se întâmplă şi în România, noi eram pregătiţi, aveam de toate, şi mai ales partea psihologică era deja pregătită, ştiam ce o să se întâmple, aşa încât lucrurile la noi au venit cumva firesc”, a mai spus doctorul Marinescu.

În laboratoarele de la „Matei Balş există biosecuritate de nivelul cel mai înalt, nivel 4, care nu există în estul Europei”.