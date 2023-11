Şeful Statului Major al Apărării: Avem în acest moment 70 de programe de înzestrare documentate. 29 sunt în derulare

“Eu cred că în mandatul meu cuvântul cheie a fost continuitate. Ceea ce s-a realizat în aceşti patru ani depinde şi a depins şi de cum au fost puse bazele programelor din perioada precedentă şi, bineînţeles, ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă va depinde de bazele pe care le-am pus noi în acest moment”, a afirmat generalul Daniel Petrescu, la final de mandat, potrivit news.ro.

El a explicat că în prezent sunt documentate 70 de programe de înzestrare a Armatei.

“Avem în acest moment 70 de programe de înzestrare documentate. 43 au aprobarea Parlamentului pentru că a fost necesar să obţinem aprobarea Parlamentului, 29 de contracte sunt în derulare. Aceasta a permis să intre în structura de forţe transportoarele blindate Piranha V şi derivatele, peste 300 de autoturisme de teren şi autospeciale, tehnică specifică de logistică, echipamente CBRN, aeronave F-16, aeronave C-130, patru sisteme Patriot, două sisteme HIMARS, sisteme de supraveghere terestră, pentru prima dată în Forţele Terestre, sisteme portabile Contra-UAS, vehiculele blindate JLTV, pentru Forţele pentru Operaţii Speciale, vehicule subacvatice fără pilot, peste 800 de camioane, staţii radio, aparatură optică”, a explicat şeful Statului Major al Apărării.

El a adăugat că 25 de programe urmează să fie iniţiate.

“25 de programe urmează să fie iniţiate şi să se deruleze. Pe baza la ceea ce am achiziţionat şi am plătit până acum, urmează să mai fie livrate încă trei sisteme Patriot, încă un sistem HIMARS, aeronave F-16, sistemele Bayraktar şi Watchkeeper, rachete de coastă, vânătoare de mine, Piranha V în continuare, autovehicule IVECO şi JLTV. Dar nu trebuie să privim toate aceste aspecte pozitive, ca fiind numai meritul Statului Major al Apărării. Meritul principal, eu spun că este al soldatului român, al ostaşului, doar prin militari am realizat tot ceea ce am realizat. Şi tot un merit deosebit aş atribui cooperării interinstituţionale şi cooperării instituţionale excelente la nivelul Ministerului Apărării Naţionale cu celelalte structuri”, a mai declarat Daniel Petrescu.