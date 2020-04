Senator PMP, despre România post COVID-19: 'UE nu ne va lăsa pentru că avem forță de muncă IEFTINĂ'

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, susține, în contextul crizei COVID-19, că statele puternice din UE nu ne vor lasa din mana deoarece avem doua atuuri: piata de consum si forta de munca ieftina. Parlamentarul a adăugat că modalitatea de dialog si interactiune astăzi o reprezinta comunicatiile si zona IT.

„Ne intrebam de o luna de zile care-i treaba cu prezentul si viitorul nostru. Am ajuns in aceasta situatie independent de vointa noastra, in fapt neavand nici un cuvant de spus adica necontand.

Virusul sars-cov-2 este un pretext la ceea ce va urma. Si de aici multe teorii.

Se vede ca nici o tara nu a fost pregatita suficient, au bajbait toti cu toate ca unii se vedeau detinatori absoluti de resurse, tehnologie, idei si informatii. Pe zi ce trece oamenii incep sa fie vulnerabili, se instaureaza teama, gandul la ziua de maine si de aici un domino care poate paraliza societatea in ansamblul ei. Industria bajbaie, turismul este in pragul falimentului, petrolul nu mai are valoare, este inchisa toata zona de cultura, sport, divertisment, invatamantul este in stand by, sanatatea isi arata minusurile si lista poate continua. Azi, modalitatea de dialog si interactiune o reprezinta comunicatiile si zona IT iar asta ne da mult de gandit cu privire la viitor iar digitalizarea si robitizarea vor fi tot mai prezente.

Statele puternice din UE nu ne vor lasa din mana deoarece avem doua atuuri: piata de consum si forta de munca ieftina. In plus se adauga si investitiile multinationalelor care trebuiesc protejate. Hai sa ramanem optimisti si sa ne pregatim pentru ce va urma.

Ce este de facut?

1. Amanarea alegerilor locale si parlamentare pentru 2021 (fara lupta politica un an)

2. Protocol public intre partidele parlamentare privind directiile de dezvoltare prioritare (educatie, sanatate, infrastructura)

3. Transparenta totala in actul de guvernare

4. Transparenta totala in dijmuirea banului public

5. Sprijinirea sistemului bancar prin acordarea de garantii guvernamentale la credite si imprumuturi

6. Reforma in administratia publica locala prin ,alegerea primarilor in doua tururi de scrutin’

7. Audit al resursei umane in institutiile publice, raport si masuri.

8. Interzicerea de noi studii de fezabilitate pana cand nu se demareaza proiectele pentru SF -urile deja facute si platite.

9. Curajul de a plafona pensiile speciale prin impozitare.

10. Contributivitate pentru toti ramanii la sistemele sociale si de sanatate din tara.

11. Demararea celui mai amplu program de reconversie profesionala catre agricultura, industrie si infrastructura.

12. Reforma in sanatate printr-un parteneriat corect intre stat si personalul medical.

13. Reforma in invatamantul primar si gimnazial prin programul ,,un singur manual pe materie, valabil in toata tara’’.

14. Interzicerea pe 10 ani a taierii padurilor si implicit a exportului de busteni.

15. Monitorizarea amanuntita a pescuitului industrial in Delta Dunarii (ceea ce s-a petrecut in ultimii ani a fost un jaf)

16. Monitorizarea si controlarea importurilor in Portul Constanta (poarta de intrare a evaziunii fiscale in tara)

17. Sprijinirea satului romanesc prin programe de repopulare privind agricultura de subexistenta si continuarea programelor de dezvoltare a retelelor de apa, gaze si asfalt.

18. Sprijinirea breslelor ocupationale si incurajarea lor in afaceri de familie.

19. Demararea programului ,,Romania turistica’’

20. Sprijinirea tinerilor prin programe tip start up: ,,idei geniale’’ sau ,,incepeti viata’’

Romania trebuie sa aiba viitor.

In ultima perioada au fost persoane care m-au criticat pentru ideile si propunerile mele iar altii m-au felicitat. Le spun tuturor, ca pentru un tata de patru copii si al cincilea care se va naste in luna iunie, familist convins, nu ma mai intereseaza capital politic, nu ma mai intereseaza jocuri politice si doar masuri astfel incat sa imi cresc familia intr-o ROMANIE normala, prospera, curata, demna si mandra care are istorie, traditii si obiceiuri. Sunt profund mahnit sa vad ,,primari’’ care isi fac campanie pe suferinta si neajunsurile oamenilor, de ,,oameni de afaceri’’ care fac profit nejustificat in aceasta perioada si de ,,angajati la stat’’ care sunt mama in mana cu smecherii democratiei prost intelese.

Cred intr-o Romanie creativa, desteapta si credinciosa”, se arată pe pagina de Facebook a lui Lucian Iliescu.