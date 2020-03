Senatorul Ion Rotaru, PSD Brăila: 'Reprimirea în partid a deputatului Emiliana Meiroşu nu e finalizată'

Preşedintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, a declarat joi, în conferinţă de presă, că situaţia privind reprimirea în PSD Brăila a deputatului Emiliana Meiroşu nu s-a definitivat, deoarece aceasta a avut "o atitudine destul de agresivă" când s-a discutat cererea sa de reprimire în partid după ce a fost la Pro România, potrivit Agerpres.

În decembrie anul trecut, foştii membri ai organizaţiei Pro România Brăila, care au demisionat în bloc din partid, au fost invitaţi public să se alăture PSD, în scopul "coagulării eforturilor tuturor forţelor politice de stânga în vederea câştigării alegerilor locale şi parlamentare din anul 2020", iar printre cererile de revenire în partid s-a aflat şi cea de deputatului Emiliana Meiroşu, fost preşedinte al Pro România filiala Brăila.

"Doamna Meiroşu are cerere la PSD ca şi ceilalţi colegi, majoritatea au fost primiţi în partid, mai sunt câţiva, care fie nu au fost găsiţi la telefon, fie nu au ajuns din varii motive la adunările respective. Noi avem nişte proceduri, pe care le aplicăm pentru toată lumea. Nu putem să primim în partid membrii pe care nu i-am văzut niciodată la faţă, care nu ştim cine sunt. Şi atunci am spus că fiecare din cei care au depus o adeziune trece pe la organizaţia unde a fost arondat în funcţie de domiciliu, ca să fie cunoscut şi să îşi spună un punct de vedere, care să aibă o opinie, să spună da sau nu, iar apoi să ajungă la Biroul municipal, care va spune da sau nu. Doamna Meiroşu a avut o atitudine destul de agresivă în prima şedinţă şi i-a iritat pe colegii de acolo şi nu s-a finalizat acţiunea, la şedinţa următoare nu s-a întrunit cvorumul, pentru că nu au fost suficienţi în sală pentru a da un vot, cu cinci oameni nu poţi să dai un vot. Au fost nişte discuţii în contradictoriu şi există o atitudine şi o poziţie a membrilor de partid peste care nu aş vrea să trecem pur şi simplu şi să le spunem faceţi aşa sau faceţi invers, că am fi putut face şi treaba asta, dar am zis să o facem democratic şi să avem şi opinia oamenilor care agreează sau nu o soluţie", a declarat Rotaru.

Preşedintele PSD Brăila a precizat că, dacă la următoarea şedinţă care se organizează nu se ajunge la o soluţie, va fi luată o decizie în acest sens la nivelul organizaţiei municipale.

"Noi privim obiectivele pe care le avem de realizat, vrem să câştigăm alegerile locale şi generale, avem nevoie de toţi oamenii care ne pot aduce voturi şi pot fi lângă noi, nu privim neapărat dintr-o perspectivă că avem de plătit o poliţă sau că avem de făcut nişte decontări", a mai spus Rotaru.