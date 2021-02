Senatorul PSD Radu Oprea, despre Legea plafoanelor: 'Constatăm o lipsă de viziune a premierului 'selfie' - va urma un buget al austerităţii'

Senatorul PSD Radu Oprea l-a criticat marţi, în plen, pe premierul Florin Cîţu, pentru "lipsă de viziune" şi "egocentrism", întrucât nu a ţinut cont de opinia Consiliului Economic şi Social (CES) privind proiectul pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.

"Ce vedem în Legea plafoanelor, pe care o dezbatem astăzi? Constatăm lipsa de viziune a premierului 'selfie'. Cel care, în egocentrismul lui, nu ţine cont de niciuna dintre opiniile celor care sunt chemaţi să se pronunţe asupra acestei legi. Vorbesc aici de Consiliul Economic Social, care spune că Legea plafoanelor este una care nu permite dezvoltarea României, care nu permite ca salariul minim pe economie să crească. Este o lege care pune nişte plafoane care nu vor permite dezvoltarea României, aşa cum ar trebui şi va urma un buget al austerităţii (...)", a afirmat Oprea, potrivit agerpres.ro.

Senatorul PSD a adăugat că ceea ce propune premierul este o creştere pe datorie, un buget al "sărăcirii populaţiei din România".

"Dacă părinţii lui au avut bani să-l trimită pe la studii în SUA, când în România nu reuşea să termine o facultate sau o şcoală (n.r. Florin Cîţu), am să-i spun că ceea ce ne propune este o creştere pe datorie şi să se uite cu atenţie că datoria publică creşte cu 80 de miliarde, iar creşterea PIB-ului nominal doar cu 76 de miliarde de lei. Aceasta este realitatea din spatele cifrelor pe care astăzi, pe repede înainte, Guvernul de dreapta le propune, o creştere pe datorie, fără o perspectivă de dezvoltare a României. Este un buget care va urma al austerităţii, al tăierilor, al sărăcirii populaţiei din România. Grupul senatorial din PSD va vota împotriva acestei legi", a spus Oprea.

Senatorul PNL Sorin Bumb a replicat că "într-o perioadă de criză, de pandemie, este bugetul care alocă cei mai mulţi bani pentru investiţii, 5,5% din PIB - 62 de miliarde".

"Niciodată nu au fost alocaţi atâţia bani pentru investiţii. Relansarea economică nu se poate face decât prin investiţii. Nu ştiu de ce, cu bugetul cu care au venit dânşii (n.r. PSD), acel 6% din PIB, au adus doar amendamente să băgăm toţi banii doar pe partea socială - pe sporuri, pe salarii, unde o să ajungem? Gândiţi-vă ce perioadă grea traversăm, de aceea e nevoie de un buget care să fie realist, un buget îndreptat spre nevoile românilor, astfel încât să ieşim din această criză şi să relansăm economia", a arătat Bumb.

În intervenţia sa, Claudiu Mureşan, preşedintele Comisiei pentru buget-finanţe, a spus că, din punctul de vedere al USR PLUS, acest buget este unul responsabil, adaptat perioadei pe care o traversăm.

"Noi credem că este un buget bine făcut, la care s-a lucrat mult şi atent şi este adaptat exact perioadei pe care o traversăm, o perioadă foarte dificilă. Bugetul pe 2021 reflectă două idei importante - ideea de responsabilitate într-un an complicat şi ideea de dezvoltare (...). Deficitul - suntem obligaţi să-l ţinem sub control. Ţinta este de 7,16% din PIB - adică 80 de miliarde de lei, faţă de 102 miliarde, cât am avut anul trecut. Ca să ne dăm seama ce înseamnă deficitul ăsta trebuie spus că 102 miliarde înseamnă anvelopa salarială bugetară anuală sau, altfel spus, aproape cât pensiile anuale din România, care sunt de 90 de miliarde de lei. Este o diferenţă de 20 de miliarde faţă de anul 2020, valoare care ar trebui să arate intenţia actualului Guvern de a reduce treptat deficitul. Suntem obligaţi să reducem gradual acest deficit pentru a nu împovăra viitorul atât de mult", a subliniat Mureşan.

Senatorul AUR Rodica Boancă a spus, la rândul ei, că plafoanele din proiect demonstrează faptul că bugetul este unul făcut pe "genunchi".

"Constatăm că avem plafoane ca să ştim că bugetul este unul făcut pe genunchi, care opreşte orice evoluţie. Plafoanele acestea nu aduc o rezolvare, este un buget auster, un buget sărac în plină criză. Ce a economisit până acum această ţară? După împrumuturi masive ale domnului Cîţu, ca ministru al Finanţelor, acum avem criză, tăieri, plafonări", a conchis Boancă.

Senatorul UDMR Lorand Antal a susţinut că proiectul de buget este unul echilibrat şi ţintit către investiţii.

"Ceea ce pot să vă spun cu cea mai mare responsabilitate este că astăzi această coaliţie, care a fost votată de Parlamentul României - o instituţie democratică, a reuşit, în urma unor dezbateri realiste, să pregătească un buget echilibrat, cu cea mai mare responsabilitate. Nu suntem în plină austeritate, nu suntem în miezul tăierilor de salarii, nu suntem în miezul tăierilor de venituri. Pot să vă spun cu responsabilitate că avem un proiect de buget echilibrat şi ţintit pe investiţii", a menţionat senatorul UDMR.