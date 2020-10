Serialul 'Bani negri (pentru zile albe)', cu Alexandru Papadopol şi Cristian Bota în rolurile principale, va fi lansat pe HBO și HBO GO

Serialul „Bani negri (pentru zile albe)”, cu Alexandru Papadopol şi Cristian Bota în rolurile principale, va avea premiera la HBO şi pe HBO GO pe 22 noiembrie, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Scris şi regizat de Daniel Sandu, „Bani negri (pentru zile albe)” are 6 episoade. Fiecare episod va fi disponibil săptămânal, începând cu 22 noiembrie, pe HBO GO şi la HBO, potrivit news.ro.

Serialul spune povestea lui Doru şi a lui Ionel, doi tehnicieni de semafor care glumesc într-un bar pe seama ideii de a manipula traficul pentru a jefui o dubă blindată. În cele din urmă, împotriva voinţei lor, ajung să comită acest jaf. Toate instituţiile de la care cer ajutor se arată, de fapt, dornice să participe la înfăptuirea jafului şi să primească o parte din bani. Cei doi eroi ghinionişti luptă să găsească o cale de mijloc între moralitate şi dorinţa de a supravieţui.

Cei doi prieteni, Doru şi Ionel, sunt interpretaţi de Alexandru Papadopol („Marfa şi banii”, „Acasă la tata”, „Occident”, „Două lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”) şi Cristian Bota („Un pas în urma serafimilor”, „Karmasutra”, „Poarta Albă”).

Pentru Alexandru Papadopol, „Bani negri (pentru zile albe)” este prima producţie HBO în care joacă.

Cristian Bota a regizat scurtmetrajul „Karmasutra” şi a avut un rol important în filmul „Un pas în urma serafimilor”, regizat de Daniel Sandu. Astfel, „Bani negri (pentru zile albe)” este cea de-a doua colaborare a celor doi.

Din distribuţie fac parte Medeea Marinescu, Gavril Pătru, Adriana Irimescu, Maruca Băiaşu, Mălina Manovici, Iulia Dinu şi Voica Oltean.

Filmul de debut al lui Daniel Sandu, „Un pas în urma serafimilor”, a fost nominalizat la 15 categorii ale premiilor Gopo şi a câştigat 8 trofee, inclusiv cele pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu şi cel mai bun regizor. Daniel Sandu este unul dintre scenariştii serialului HBO Europe, „Hackerville”.

Daniel Sandu, scenaristul şi regizorul serialului, a transmis: „În «Bani negri (pentru zile albe)» explorăm efectele unui adevăr incomod, acela că aproape nimeni nu e nevinovat. Iar de multe ori când ni se întâmplă ceva rău suntem victime-complice la ce ni se întâmplă. Ne-am imaginat un oraş ca oricare altul, dar cu un univers kafkanian în care aproape toţi locuitorii sunt tentaţi să devină complici la o ilegalitate, iar puţinii care nu vor să facă asta vor avea de suferit. Este un oraş în care binele nu învinge. Am construit premisele unui jaf ca-n filme, dar am răsturnat toate clişeele cu care am fost obişnuiţi. Apoi am luat acest adevăr incomod şi amar care e de fapt o dramă şi l-am învelit într-un strat de comedie şi pudră de zahăr, asemeni unei pilule amare, dar care la început e dulce. Şi, astfel, telespectatorul e invitat să participe alături de personajele principale într-o aventură de tip pinball între consecinţele unei glume care de fapt e mai serioasă decât ne-am aştepta”.

Producătorii executivi din partea HBO Europe sunt Johnathan Young şi Antony Root. Silvia Popescu şi Ioanina Pavel sunt producătoare HBO Europe, iar Tudor Reu este producător din partea Mobra Films.