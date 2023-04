Serialul `Love & Death` va fi difuzat pe HBO max din 27 aprilie

Serialul "Love & Death"/ "Dragoste şi moarte", creat şi scris de David. E Kelley, prezintă din 27 aprilie, pe parcursul a şapte episoade ce vor fi difuzate pe HBO Max, o poveste tragică, inspirată din fapte reale, care a avut loc într-un mic oraş american în urmă cu peste 40 de ani.

Seria limitată "Love & Death"/ "Dragoste şi moarte", o coproducţie HBO Max şi Lionsgate, reuneşte echipa producătorilor executivi care a adus pe micile ecrane succesele "Big Little Lies" şi "The Undoing".

Fascinat de investigaţia publicată în 1984 despre o femeie din Texas, Candace "Candy" Lynn Montgomery, David. E Kelley a citit cartea care examinează amănunţit această tragedie - "Evidence of Love" (2018), scrisă de Jim Bloom şi John Atkinson şi a prezentat-o producătorilor de la Blossom Films cu care colaborează - Nicole Kidman şi Per Saari ("Big Little Lies", "The Undoing"). Cei trei au decis să adapteze povestea, îndepărtându-se de sfera clasică a unui serial poliţist.

"Am fost absorbit de personaje şi de patologia lor, juxtapusă acestui oraş bucolic, cald şi familiar. Totul m-a atras – locul, oamenii şi, bineînţeles, complotul nebunesc. Când mă gândesc să fac vreo serie, mă întreb în primul rând „De ce?” Dacă povestea are o intrigă puternică, personajele au potenţialul de a distra şi provoca, am nişte puncte bune de plecare. Mă pot raporta la aceste personaje. Şi eu am crescut într-un oraş mic. Am fost la acele biserici, am văzut oameni cântând în coruri şi socializând la picnicuri. Am simţit că le cunosc mediul. În acelaşi timp, nu ştiam ce sunt capabili să devină unii dintre ei, în special Candy", spune David. E Kelley.

David E. Kelley s-a apucat de scris scenariul în decembrie 2020, cu intenţia de a finaliza toate cele şapte episoade de câte o oră, iar Glatter a început să caute locaţiile din Texas în mai 2021 şi a dat startul filmărilor în septembrie 2021, în zona Austin, la câteva ore distanţă de locul în care a avut loc crima în urmă cu 42 de ani.

Pentru Lesli Linka Glatter (producătoare executivă şi regizoare a 5 episoade) a fost, în primul rând, necesar un echilibru regizoral între umorul negru din spatele idilei dintre Candy şi iubitul ei Andy, crima înfiorătoare, investigaţia poliţiei şi drama din sala de judecată. Alegerea distribuţiei potrivite a fost o provocare. Primul nume la care s-a gândit când a citit scenariul a fost Elizabeth Olsen, a cărei carieră „este o combinaţie interesantă de filme independente provocatoare şi proiecte comerciale de succes”, o actriţă „incredibil de inteligentă, care vine din teatru şi a studiat literatură rusă la NYU”, ideală pentru rolul Candy Montgomery care era „sufletul petrecerilor, dar total diferită în intimitate de ce arăta lumii”.

"Trebuie să apăr orice personaj pe care îl interpretez, dar cu această poveste, a existat provocarea suplimentară de a cunoaşte efectul pe care l-au avut aceste evenimente asupra vieţii atâtor oameni. Aşadar, aproape că trebuie să elimin acea parte a creierului pentru că, în timp ce spunem o poveste adevărată, tot spunem o poveste creativă", mărturiseşte Elizabeth Olsen.

Pentru rolul lui Allan Gore (soţul lui Betty), Glatter l-a avut în minte pe nominalizatul la Oscar Jesse Plemons ("The Power of the Dog"), iar pentru rolul soţului inginer al lui Candy s-a gândit la Patrick Fugit ("Almost Famous"). Actriţa nominalizată la Emmy Lily Rabe ("American Horror Story") a fost distribuită în rolul lui Betty Gore; actorul nominalizat la Emmy Tom Pelphrey ("Ozark") joacă rolul as avocatului Don Crowder care o apără pe Candy. Din distribuţie mai fac parte Krysten Ritter ("Jessica Jones"), Keir Gilchrist ("Atypical") şi Elizabeth Marvel ("Homeland").

Producătorii executivi ai serialului sunt David E. Kelley, Matthew Tinker, Nicole Kidman, Per Saari, Lesli Linka Glatter (care a regizat episoadele 1, 2, 3, 4, 7), Michael Klick, Scott Brown, Megan Creydt şi Helen Verno.