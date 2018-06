Sevil Shhaideh scapă de o parte din sechestrul pus în dosarul Belina

"Admite contestatia formulata de SHHAIDEH SEVIL împotriva masurilor asiguratorii. Infirma in parte ordonanta contestata si revoca corespunzator masurile asiguratorii instituite de procuror asupra tuturor bunurilor inculpatei, in sensul ca suma totala (in vederea repararii pagubei produse prin infractiuni si pentru garantarea executarii cheltuielilor judiciare) avuta in vedere se micsoreaza de la 3.804.282,39 lei la 566.482,39 lei", se arată în decizia Tribunalului București.

Hotărârea este definitivă.

Fostul vicepremier este cercetat pentru abuz în serviciu în dosarul Belina.

DNA spune că, în 2013, în calitate de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Shhaideh a susţinut adoptarea unei Hotărâri de Guvern prin care Insula Belina şi Braţul Pavel al Dunării, din Teleorman, treceau de la Apele Române in administraţia Judeţului Teleorman. Potrivit DNA, trecerea se putea face doar prin lege.

„În anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziţii legale. Fiind situate în albia minoră a Dunării, Insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege”, explică procurorii.

În luna mai, DNA a pus sechestru pe averea fostului vicepremier.