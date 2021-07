Sezonul șapte din 'Botched' debutează duminică la E!

Cel de-al şaptelea sezon „Botched”, cu noi cazuri şi soluţii inovative ale chirurgilor Paul Nassif şi Terry Dubrow , debutează duminică, la ora 22:00, la postul E!, potrivit news.ro.

Noile cazuri aduc în prim-plan persoane care au avut parte de operaţii chirurgicale nereuşite, cu rezultate surprinzătoare, dar şi pacienţi ce caută soluţie pentru un defect genetic ori în urma unor accidente cu urmări fizice dar şi psihice.

Printre noii pacienţi se află un bărbat rămas cu o gaură în abdomen după un accident, un bărbat cu un nas cu un defect congenital şi o femeie care crede că mastectomia sa nu a fost o operaţie încununată cu succes.

Printre premiere se numără şi episoade tematice precum: „I Got Dumped Because of My Plastic Surgery”, „I Should Have Done My Homework” şi „Surgical Secrets Revealed”.

Acest sezon îi determină pe medici să caute şi să inventeze proceduri medicale şi noi tratamente pentru unele dintre cele mai complicate cazuri cu care s-au întâlnit în carieră.