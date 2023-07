Sfârşit de eră la Manchester United: După 12 ani, David De Gea părăseşte clubul englez

David De Gea şi-a anunţat plecarea de la Manchester United, punând astfel capăt unei perioade de 12 ani la United în care a obţinut numeroase trofee şi distincţii personale, consolidându-şi astfel statutul de unul dintre cei mai mari portari din istoria clubului, potrivit news.ro.

"Mesajul meu de rămas bun pentru toţi suporterii lui Manchester United este extrem de greu de scris. Vreau să-mi exprim recunoştinţa şi aprecierea de nezdruncinat pentru afecţiunea din ultimii 12 ani.

Am reuşit multe de când dragul meu Sir Alex Ferguson m-a adus la acest club şi mi-a dat ocazia să port această emblemă. Am fost incredibil de mândru de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou. Să conduc echipa, să reprezint această instituţie, cel mai mare club din lume, a fost o onoare acordată doar câtorva fotbalişti norocoşi.

A fost o perioadă de neuitat şi plină de reuşite de când am venit aici. Nu credeam că de la plecarea din Madrid, când eram tânăr, vom reuşi ceea ce am făcut împreună. Acum, este momentul potrivit pentru a aborda o nouă provocare, pentru a mă forţa din nou în alt mediu, un nou început.

Manchester m-a format şi nu mă va părăsi niciodată. Acest club, Old Trafford şi suporterii noştri incredibili vor fi pentru totdeauna în inima mea.

"Am văzut de toate"”, este mesajul postat de fotbalist în social media.

"Este nevoie de o mare calitate şi caracter pentru a ajunge la nivelul de a juca măcar un meci pentru Manchester United. Să o faci de 545 de ori în 12 ani este o performanţă deosebită, în special în poziţia de portar, unde fiecare meci te pune în centrul atenţiei. Va fi mereu amintit ca unul dintre cei mai buni portari din istoria clubului. Personal, îi sunt recunoscător pentru cele 25 de meciuri fără goluri primite în sezonul trecut şi pentru contribuţia sa generală pe teren în primul meu an la club. Toţi jucătorii şi staful îi transmit succes pentru următoarea etapă a carierei sale excepţionale”, a declarat Erik ten Hag.

De la sosirea de la Atlético Madrid în 2011, David De Gea a jucat 545 de meciuri pentru Manchester United, cu 190 de meciuri fără gol primit - ambele recorduri ale clubului pentru un portar.

A câştigat Premier League, Cupa Angliei, Liga Europ şi două ediţii Carabao Cup.

Printre distincţiile sale personale se numără două premii " Golden Glove " în Premier League, un număr record de patru premii Sir Matt Busby Player of the Year (votat de fani) şi patru premii Players' Player of the Year.