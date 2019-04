Sibiu Jazz Festival va avea loc între 16 și 19 mai

Sibiu Jazz Festival, cel mai longeviv eveniment de profil din România, îi așteaptă pe iubitorii de muzică, în perioada 16 - 19 mai, la o ediție-eveniment care va transforma Piața Mare într-o sală gigantică de concert, cu intrare liberă, potrivit Mediafax.

Timp de patru zile, fanii jazzului și ai muzicii bune vor avea ocazia să savureze o serie de concerte susținute în premieră de artiști din 13 țări de pe trei continente, unii dintre ei pentru prima dată în România, atât personalități consacrate, cât și tineri instrumentiști în curs de afirmare.

În acest an, Sibiu Jazz Festival se desfășoară sub semnul unui concept inedit - "Jazz Feel It", care reunește muzica, istoria și atmosfera locului, dar și gastronomia, într-o experiență senzorială unică, mai ales că în acest an orașul este Regiune Gastronomică Europeană. Astfel, iubitorii acestui gen muzical vor avea ocazia de a savura jazzul așa cum se întâmpla în momentul nașterii sale, acum mai bine de un secol: ca formă muzicală, dar și pretext de interacțiuni sociale.

La fel ca în gastronomie, unde gusturile se rafinează pe măsură ce experiențele culinare sunt mai multe și mai variate, jazzul are o paletă largă de adresabilitate, de la începători la persoanele de formație muzicală.

Concertele din acest an susținute de invitații străini abordează o paletă foarte largă de stiluri, cu influențe extrem de diverse: world music, folclor și muzică clasică (Broes, Belgia, 16 mai, ora 19.00), jazz contemporan (Jeff Herr Corporation, Luxemburg, 17 mai, ora 19.00), flamenco-jazz (Sergio de Lope, Spania, 17 mai, ora 21.00), jazz-rock (Shalosh, Israel, 18 mai, ora 17.00), soul-jazz (Jazzodrom, Austria, 18 mai, ora 21.00) și jazz latino (Electrocutango, 19 mai, ora 19.00, și Conexión Cubana, 19 mai, ora 21.00).

De asemenea, câștigătorii de anul trecut ai Sibiu Jazz Competition, Marcin Pater Trio, sunt prezenți în program cu un concert ce va avea loc în după-amiaza zilei de 17 mai, de la ora 17.00.

Programul acestei ediții mai include concerte ale unor muzicieni consacrați de jazz din România, precum Cristian Soleanu Quintet (18 mai, ora 19.00). Totodată publicul va putea aprecia blues-ul interpretat de muzicienii sibieni de la JoyBlues Band (16 mai, ora 21.00) și Adi Bărar Band (16 mai, ora 17.00), un proiect al fondatorului celebrei formații de rock Cargo.

De asemenea, copiii de toate vârstele sunt așteptați la Jazz for Kids, programul educațional al Fundației Sibiu Jazz Festival, ajuns la cea de-a patra ediție. Ca și în anii trecuți, Jazz for Kids le va oferi copiilor ocazia de a lua contact direct cu jazzul și de a învăța cum se interpretează la diferite instrumente, cu ajutorul unor voluntari, muzicieni profesioniști.

În seara zilei de 17 mai, organistul maghiar Rakasz Gergely va susține concertul de orgă "Lords of the Organ", cu lucrări de Johann Sebastian Bach și Antonio Vivaldi, un eveniment ce va avea loc la Biserica Reformată.

În premieră pentru festival, pe 18 mai, la Conacul Maria Theresa din Orlat va avea loc un Café Concert de jazz în avanpremiera primei ediții a balului organizat la conac.

Publicul este invitat și la after party-ul organizat în fiecare seară de festival, începând de la ora 23.00, la Mango - The Bar.

Sibiu Jazz Festival este un eveniment organizat de Fundația Sibiu Jazz Festival, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Institutului Cultural Român. Este cel mai vechi festival de profil din România și unul dintre cele mai longevive din Europa centrală și de est, cu o existență neîntreruptă de aproape 50 de ani. De-a lungul anilor, festivalul a prilejuit întâlnirea iubitorilor de jazz din România cu nume de primă mărime ale genului precum Jan Garbarek, Dee Dee Bridgewater, Jeanne Lee, Bill Evans, Archie Shepp și Arturo Sandoval.