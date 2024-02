Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European: Împreună trebuie să apărăm Europa și să le spunem oamenilor că extremiștii nu au soluții

Discursul deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu președintele României, Klaus Iohannis:

„Domnule președinte Iohannis, bine ați revenit în Parlamentul European.

Ne amintim foarte bine cu toții discursul dumneavoastră anterior de aici, din 2018, când ați apărat valorile europene și ne-ați transmis că unitatea și solidaritatea sunt soluțiile pentru Europa.

Timpul a demonstrat că ați avut dreptate. Am văzut că Europa rămâne unită, oferă soluții și ajută oamenii care au nevoie.

Am văzut cum apărați valorile europene și am văzut un deceniu european în România sub conducerea dumneavoastră, iar pentru acest lucru vă mulțumim. Astăzi.

Vedem astăzi că România crede în Europa, iar Europa crede în România.

Împreună, am reușit să creăm cel mai mare pachet de ajutor economic după pandemia de COVID-19. Ați susținut în permanență un sprijin puternic pentru Ucraina, ați asigurat stabilitatea în regiune și ați condus eforturile europene de sprijinirea a Republicii Moldova. Ați ajutat Europa să înțeleagă că suntem în siguranță doar dacă vecinii noștri sunt și ei în siguranță.

Privind înainte, sarcina noastră comună este să apărăm Europa. Europa înseamnă siguranță, înseamnă prosperitate, Europa înseamnă stat de drept, democrație și stabilitate.

Ca proeuropeni, vom continua să oferim soluții și să spunem oamenilor că extremismul nu este o soluție la provocările cu care ne confruntăm. Ca proeuropeni, trebuie să luăm o poziție, să apărăm Europa și să apărăm valorile europene.

Asta este ceea ce susținem, ca majoritate proeuropeană, aici în Parlamentul European. Este, de asemenea, ceea suntem pregătiți să obținem împreună cu dumneavoastră în următorii ani.”