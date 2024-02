Silvestru Șoșoacă vine cu un scenariu bombă! Cine s-ar putea ascunde în spatele Dianei Șoșoacă: 'E posibil să aibă înțelegeri cu PSD-ul'

Dumitru-Silvestru Șoșoacă, fostul soț al Dianei Ivanovici Șoșoacă, susține că Diana Șoșoacă ar putea să aibă înțelegeri inclusiv cu PSD-ul, pe ascuns.

„Diana Șoșoacă nu are legătură cu ambasada Rusiei. Poate vă dezamăgesc. Am decis, de comun acord, că trebuie să păstrăm o punte. A profitat de a participa la o recepție la ambasada Rusiei. (...) Ne decredebilizam. Presa ne-a dat multe bobârnace că am fost acolo, cu rost sau fără rost. Diana nu mă mai asculta de foarte multă vreme.

E posibil să aibă înțelegeri cu PSD-ul și să nu știu de ele. În an electoral nu se rupe familia, nu se rupe partidul. Ea poate dă un semnal că nu va conta propriului electorat: 'Eu nu vă voi deranja, iată ce fac'.

Am avut foarte multe oferte. De la partide subunitare, până la 1%, chiar și partide parlamentare.

Tot ce am pățit – am fost bulversat”, a spus Silvestru, la Antena 3 CNN.