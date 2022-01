Simona Halep, după ce a câștigat turneul cu numărul 23: 'Australia este în inima mea, simt că sunt parte din Australia'

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 3.

”Este o plăcere să am un alt discurs, aici, pe acest frumos teren. Acum câţiva ani nu am fost învingătorea (n.r. - despre finala AO pierdută în 2018), dar m-am bucurat şi, băieţi, este foarte drăguţ să revin şi să joc în faţa dumneavoastră, aşa că vă mulţumesc pentru susţinere, a fost o plăcere şi m-aţi ajutat să câştig în acest an! Veronika, bravo pentru această săptămână! Ştiu că poate nu ai jucat la cel mai înalt nivel al tău, dar a fost un meci bun şi îţi doresc succes la open, este mult mai important. Echipei mele îi mulţumesc, bineînţeles, că a fost alături de mine! Nu este uşor să lucrezi cu mine, ştiu asta, dar vă mulţumesc şi hai să continuăm să câştigăm, pentru că îmi place această senzaţie! O parte din inima mea, de multe ori am spus asta că este Australia. L-am văzut pe Darren pe ecran, aşa că aş vrea să-i mulţumesc că a venit să mă urmărească. Nu mai este antrenorul meu, dar este ca din familia mea, aşa că este întotdeauna o plăcere să vin aici şi simt că parcă sunt o parte din Australia. Vă mulţumesc încă o dată”, a spus Simona Halep, la festivitatea de premiere.

Înurajată de numeroşi suporteri aflaţi în tribunele Rod Laver Arena, Halep a făcut un prim set foarte bun în meciul de duminică. Cu excepţia startului jocului, românca şi-a dominat clar adversara. Kudermetova, 24 de ani, a început agresiv, cu lovituri puternice şi a reuşit să facă primul break al meciului în ghemul al treilea, după ce Halep a condus cu 40-15.

De la 1-2, Simona a evoluat aproape fără greşeală, dictând tot jocul cu eficienta ei lovitură de rever, fie în diagonală, fie în lungul liniei. A lungit punctele, aşa cum îi place şi a obligat-o de multe ori pe adversară să greşească.

Halep a câştigat cinci ghemuri la rând şi a încheiat setul cu 6-2, după 24 de minute.

Jucătoarea română de 30 de ani a început slab şi setul secund. A fost la un pas să fie condusă cu 3-0, dar Kudermetova a irosit trei mingi de break la 2-0 şi Halep a profitat, revenind în set. Rusoaica a acuzat ratarea din ghemul al treilea şi a jucat din ce în ce mai slab, greşind mingi uşoare. Abia la 2-3 a mai pus un ghem pe tabelă, cu serviciul. A fost ultima ei interacţiune cu tabela de marcaj, pentur că Simona nu a mai cedat nimic până la fina şi a câştigat cu 6-3, după o oră şi 14 minute.

Halep şi Veronika Kudermetova au mai fost adversare de două ori. Românca s-a impus de fiecare dată, scoruri 6-1, 6-3, în turul al treilea al Australian Open şi 6-1, 7-6 (4), în optimi la Moscova, ambele meciuri având loc anul trecut.

Până în finală, Halep a trecut de australianca Destanee Aiava, scor 6-4, 6-2, de Gabriela Ruse, scor 6-2, 6-2, de elveţianca Viktorija Golubic, scor 6-2, 5-7, 6-4, şi de chinezoaica Qinwen Zheng, scor 6-3, 6-2.

Halep, fost lider WTA, va urca pe locul 15 WTA, după turneul de la Melbourne.

Halep a declarat înaintea acestui sezon că obiectivul ei în 2022 este revenirea în Top 10 WTA. În acest moment, ea este la 700 de puncte de obiectiv.

Calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 18.037 de dolari şi cu 180 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 31.000 de dolari şi 280 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat ultimul trofeu la 21 septembrie 2020, la Roma.

Ea va urca pe locul 15 după acest turneu, iar rusoaica va coborî pe locul 32.

Pentru ea urmează participarea la Australian Open, turneu de grand slam care va începe în 17 ianuarie.

Finalele jucate până acum de Simona Halep sunt următoarele:

Titluri WTA de simplu: 23 - Melbourne (WTA 250) - 2022, Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 - Cluj-Napoca (WTA 250) - 2021, Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.