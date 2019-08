Simona Halep, după meciul COMPLICAT cu Nicole Gibbs: 'Nu am simţit că joc împotriva unei americance'

Simona Halep a fost impresionată de faptul că a fost puternic susţinută din tribunele arenei Louis Armstrong la meciul cu americanca Nicole Gibbs, din primul tur al US Open.

"Mă simt bine că am revenit şi am avut o asemenea susţinere. Nu am simţit că joc împotriva unei americance astăzi, am putut să lupt până la final. Ea a început să joace mult mai bine în setul al doilea, energia mea a fost un pic scăzută, astfel că am fost dominată, dar apoi mi-am reîmprospătat mintea, am încercat să o împing mai în spate şi eu să vin mai în faţă şi astfel am putut să câştig astăzi. Pot să visez din nou la un grand slam? Nu e uşor, fiecare grand slam este greu, dar o iau meci cu meci. Mă bucur că am putut să câştig după ce am pierdut în turul I în ultimele două sezoane", a declarat Halep, la interviul de pe teren, conform news.ro.

Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al US Open după trei ani şi după ce a învins-o, marţi, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, pe americanca Nicole Gibbs, locul 135 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser.

Halep va juca în manşa a doua cu o jucătoare venită din calificări, tot o americancă, Taylor Townsend, locul 116 WTA.