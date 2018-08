Simona Halep își explică decizia de retragere: A fost foarte dificil

Românca Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul profesionist feminin, a declarat că decizia de a se retrage de la turneul de la New Haven (Connecticut) a fost una dificil de luat.

''Dimineaţă (luni dimineaţa, n. red.) am decis că e dificil să ies din nou pe teren. Am avut două săptămâni extraordinare. Nici nu mă aşteptam ca aceste săptămâni să fie aşa bune şi îmi doream să joc aici (la New Haven), din acest motiv am cerut şi wild card. Mi-a fost dificil să iau decizia de a nu juca, dar trebuie să mă odihnesc'', a declarat Halep, citată de site-ul turneului.



Halep a precizat că resimte o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul drept: ''Sunt dezamăgită că trebuie să mă retrag din turneu, dar mă simt obosită şi m-a durut tendonul lui Ahile. Am titlul câştigat aici şi e plăcut să revin de fiecare dată, dar, din nefericire, nu pot juca în acest an''.



Halep a venit la New Haven după două săptămâni foarte intense, în care a câştigat titlul la Montreal şi a pierdut finala turneului de la Cincinnati, duminică, în faţa olandezei Kiki Bertens. Halep urma să intre direct în optimile de finală, iar retragerea sa face ca elveţianca Belinda Bencic, fost număr 7 mondial, să o înlocuiască pe tablou din postura de lucky loser.



''A fost foarte important titlul din 2013, când am câştigat, deoarece era unul dintre cele mai mari pentru mine în acel moment'', a precizat Halep în legătură cu turneul de a New Haven.



Halep, care a promis că va juca la New Haven în 2019, a precizat că speră să poată reveni pe teren miercuri sau joi: ''Am nevoie să mă odihnesc fizic şi emoţional. Voi vedea de la o zi al alta cum mă simt''.



Campioana de la Roland Garros a menţionat că accidentarea de la tendonul lui Ahile este una mai veche şi a forţat-o să rateze şi alte turnee din acest sezon, inclusiv cel de la Eastbourne, ultima etapă a pregătirii pentru Wimbledon.



''O am de ceva timp. Mă deranjează, dar trebuie să trec peste ea'', a mai spus Halep, care speră să fie în cea mai bună stare fizică pentru ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, care se va desfăşura între 27 august şi 9 septembrie, la arenele Flushing Meadows din New York.