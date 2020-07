Sindicaliștii din FSDPR Alexandru Ioan Cuza cer clarificarea situației privind informarea cetățenilor cu privire la schimbările efectuate la BPR

Sindicaliștii din FSDPR Alexandru Ioan Cuza cer clarificarea situației privind informarea cetățenilor României cu privire la schimbările efectuate la BPR în contextul în care marcel Vela este acuzat de o parte a presei că ar fi forțat schimbarea conducerii BPR

„In urma cu puțin timp, urmare a schimbărilor efectuate la conducerea Brigăzii de Poliție Rutieră a Capitalei, la adresa ministrului afacerilor interne, domnul Ioan Marcel Vela in unele zone din presa au apărut acuze potrivit carora schimbarea i s-ar datora, pe fondul nemulțumirilor domniei sale fata de modul in care BPR nu a răspuns solicitărilor privind echipajele de însoțire.

Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România “Alexandru Ioan Cuza” informează opinia publica cu privire la:

1. Niciun ministru de interne nu are competenta de a dispune de efectivele Brigăzii de Poliție Rutieră, in scopul însoțirii unor persoane. Acest lucru se realizează numai in condițiile prevăzute de lege.

2. Situatia prezentată seamănă izbitor cu situatia in care generalul Gabriel Oprea a fost acuzat ca in perioada in care îndeplinea demnitatea de ministru de interne s-ar fi făcut vinovat de moartea motociclistului Bogdan Gigina, decedat in urma unui accident de circulație.

Aceasta falsa acuza a fost infirmata chiar de Înalta Curte de Casație și Justiție a României care a stabilit prin hotărâre definitivă (Incheierea nr. 348 din 8 iunie 2018) că nu există nicio legătură între exercitarea atribuțiilor de serviciu de către domnul Gabriel Oprea, în funcția de vicepremier pentru securitate națională și în cea de ministru al afacerilor interne și accidentul rutier în care și-a pierdut viața polițistul motociclist.

3. Generalul Gabriel Oprea a dispus măsuri concrete ca Bogdan Gigina sa fie avansat post mortem, soția acestuia sa fie angajata in MAI iar familia sa beneficieze de toate drepturile legale.

Urmare a acestor stări de lucruri, Federatia solicita expres Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucuresti clarificarea situației privind informarea cetățenilor României cu privire la schimbările efectuate la BPR precum și la competentele acestei structuri referitoare la activitățile de însoțire, având in vedere faptul ca aceste atribuții revin exclusiv Brigăzii de Poliție Rutieră - care poarta întreaga responsabilitate fata de planurile de măsuri întocmite in astfel de situatii - și nu altor persoane.” se arată în comunicatul semnat de comisaru șef Christian Ciocan.