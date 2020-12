Slash pregăteşte noi materiale cu Guns N’ Roses şi Myles Kennedy

Chitaristul american Saul Hudson, cunoscut drept Slash, membru fondator al grupului Guns N’ Roses, este optimist că în 2021 va lansa împreună cu trupa sa, dar şi cu formaţia în care activează alături de Myles Kennedy, noi materiale de studio, relatează NME.

Muzicianul a afirmat că recent a lucrat cu basistul Duff McKagan pentru un material care va fi primul album Guns N’ Roses de la „Chinese Democracy”, apărut în 2008, potrivit news.ro.

După albumul solo „Living The Dream” (2018), al patrulea al său şi a treia colaborare cu Mules Kennedy, el a declarat că 20 de piese ar fi gata de înregistrare sub numele Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators.

„Am petrecut mult timp scriind şi prelucrând-le. Am avut o săptămână de pre-producţie (pentru noul album Conspirators), pentru 20 de piese şi vom începe iar anul viitor”, a declarat el pentru Cleveland.com. „Înainte de asta, Duff şi cu mine am cântat puţin şi am lucrat de asemenea la discul Guns şi am avut câteva înregistrări auxiliare. S-au întâmplat multe. Chiar nu mă pricep să o las mai moale şi să stau”.

El a adăugat: „Mi-ar plăcea să cred că vom avea nişte lucruri noi anul viitor - din ambele tabere, cred. Este greu de spus, dar îmi place să cred că vom lansa chestii anul viitor”.