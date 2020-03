Slovenia îşi va închide graniţa terestră cu Italia

Slovenia a anunţat marţi că îşi va închide graniţa terestră cu Italia din cauza epidemiei de coronavirus, transmit AFP şi DPA preluate de agerpres.

"Am dat ordin Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne să închidă graniţa cu Italia în urma deciziei Austriei", a scris premierul demisionar Marjan Sarec pe contul său de Twitter.Măsura nu se aplică transportului de marfă.Cele două ţări au 232 de kilometri de graniţă. Austria a anunţat marţi că limitează drastic intrarea pe teritoriul său a persoanelor care vin din Italia.Numărul infecţiilor cu Covid-19 în Slovenia a crescut cu şase marţi, ajungând la un total de 31.Marjan Sarec şi-a anunţat demisia în ianuarie, după doar un an şi jumătate în funcţie, în urma tensiunilor crescânde dintre cele cinci partide din coaliţia sa. Parlamentul sloven l-a învestit pe 3 martie pe conservatorul Janez Jansa în funcţia de prim-ministru. Jansa are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi prezenta noul cabinet.