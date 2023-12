Soldați ruși pe frontul ucrainean: Suntem abandonați. Măncăm numai ce găsim sub picioare

Condițiile au devenit atât de grele pentru soldații ruși aflați pe frontul din Herson încât unii dintre ei fiert o conservă de carne înăbușită pe care au găsit-o cu apă din fluviul Nipru pentru a nu muri de foame.

„Uneori oamenii stau timp de șapte, zece zile pe insulele” de pe Nipru, spune unul dintre grupul de soldați ruși care apare în filmulețul distribuit de Anton Herașcenko, un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei.

„Ei beau apă din fluviul Nipru și mănâncă numai ce găsesc sub picioare”, continuă soldatul respectiv. Soldatul oferă și un exemplu care arată condițiile deplorabile în care sunt nevoiți să lupte. „Băieții au găsit o conservă de carne înăbușită, (...) au tăiat o sticlă de cinci litri, au turnat apă din fluviul Nipru, au fiert-o și au băut pe rând”, a declarat el.

În plus, soldații îi acuză pe superiorii lor că „furnizează informații false”, dar nu precizează cazuri specifice.

Relatări anterioare indică faptul că, din cauza unei comunicări precare sau chiar a lipsei ei din partea comandanților, unii soldați ruși au fost răniți de propriile mine.

De asemenea, ei afirmă că trebuie să plătească pentru necesitățile de bază, cum ar fi alimente, medicamente și uniforme. Totodată, și-au achiziționat singuri dispozitive de comunicații, cum ar fi telefoane mobile sau sisteme radio.

„Comandamentul preferă să lase răniții să putrezească decât să emită ordine de evacuare. Niciun ofițer nu este în poziții, soldații sunt trimiși la măcel. Și totuși, niciun gând de a ieși din Ucraina”, spune un soldat.

Armata ucraineană a reușit acum câteva săptămâni să stabilească capete de pod pe malul stâng al fluviului Nipru în regiunea Herson, care constituia o barieră naturală între cele două părți beligerante. După stabilirea capetelor de pod, ucrainenii ar fi reușit să avanseze între trei și opt kilometri. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), armata ucraineană speră că înrăutățirea vremii, cu ninsori și vizibilitate scăzută, o va ajuta să slăbească apărarea rusă în zonă. Rafalele puternice de vânt au afectat deja capacitatea armatei ruse de a-și folosi artileria și recunoașterea aeriană de-a lungul fluviului Herson, constată ISW.

