Solicitări surprinzătoare pentru autoritățile din Caraș-Severin: Mai multe persoane izolate la domiciliu cer lemne de foc, detergenţi şi bani

Solicitări surprinzătoare pentru autorităţile din Caraş-Severin: mai multe persoane izolate la domiciliu, după ce s-au întors din Italia, au cerut lemne de foc, bani şi detergenţi. Autorităţile spun că doar cei aflaţi în carantină pot primi ajutoare.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin, mai multe persoane, aflate în autoizolare la domiciliu, au sunat la instituţie şi au solicitat să le fie trimise lemne de foc, detergenţi, bani sau alimente, motivând că nu se pot descurca din cauza restricţiilor, conform Mediafax.ro.

„Am trei cazuri de persoane care au solicitat să fie ajutate material, alimente, sume de bani... Unele persoane au spus că nu au bani să-şi cumpere mâncare... Am avut un caz de femeie în vârstă, izolată împreună cu nepoata ei, care spunea că nu are bani, deși fiica ei locuia în acelaşi oraş şi mai avea una în Austria. Cele două surori au sunat foarte insistent că mama lor nu are bani. Acum, omeneşte vorbind, cred că putea fi ajutată în familie, dar primarul din localitatea respectivă a trimis oameni şi au ajutat-o cu material de curăţenie, cu detergenţi, alimente, chiar şi sume de bani, atât cât s-a putut. (...) În general, sunt oameni care munceau în Italia”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Daniel Botgros, reprezentant al DSP Caraş-Severin.

Unele dintre solicitări au fost rezolvate prin „gesture umanitare”.

Potrivit autorităţilor, doar persoanele aflate în carantină pot beneficia de ajutor din partea statului, cele aflate în autoizolare trebuie să se descurce singure.

„Se decontează din punct de vedere guvernamental doar cheltuielile persoanelor aflate în carantină. Noi am luat legătura şi am insistat în permanenţă pe lângă autorităţi, iar primăriile s-au implicat şi le-au trimis mâncare, acolo unde a fost nevoie chiar şi nişte ajutoare băneşti, au făcut tot ce e posibil să ajute aceste persoane. Toată lumea ar trebui să înţeleagă că acestea nu sunt nişte cazuri sociale şi din punct de vedere guvernamental nu pot fi ajutate. Nu există o lege care să spună că, da, cei care intră în autoizolare să beneficieze. Am apelat foarte mult la partea de umanitate a oamenilor. Există bunăvoinţă, dar totul se face pe bază de voluntariat pentru că nu avem altă soluţie”, a mai spus Daniel Botgros.

În judeţul Caraş-Severin sunt, vineri, 128 de persoane izolate la domiciliu, potrivit datelor furnizate de autorităţi.