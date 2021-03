Sorin Cîmpeanu a căzut la pace cu Vlad Voiculescu: Noi precizări despre participarea elevilor din anii terminali, în scenariul roşu, la cursuri

Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, a anunţat că a fost trimisă inspectoratelor şcolare o instrucţie conform căreia, în scenariul roşu, doar jumătate dintre elevii dintr-o clasă din an terminal pot participa fizic la cursuri. În cazul clasei a VIII-a, este vorba despre 15 elevi, în cazul claselor a XII-a şi a XIII-a despre 17 elevi. "Am acceptat punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, care a impus această înjumătăţire a efectivelor de elevi, din considerente sanitare. Să nu mă întrebaţi care este diferenţa în aceeaşi şcoală unde nu sunt restricţii numerice cu privire la efectivele claselor a I-a, a II-a, a III-a, a IV-a, (...) faţă de clasa a VIII-a (...) pentru că nu am cum să răspund la această întrebare”, a afirmat el, potrivit news.ro.

"În urmă cu câteva minute, Ministerul Educaţiei a transmis în teritoriu, către toate Inspectoratele Şcolare şi către toate şcolile din România o instrucţiune cu precizări care doresc să clarifice acest mod de funcţionare nedorit. Dar am acceptat punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, care a impus această înjumătăţire a efectivelor de elevi, din considerente sanitare. Să nu mă întrebaţi care este diferenţa în aceeaşi şcoală unde nu sunt restricţii numerice cu privire la efectivele claselor a I-a, a II-a, a III-a, a IV-a, pentru că ele pot merge cu prezenţă fizică în scenariul roşu, fără niciun fel de înjumătăţire, faţă de clasa a VIII-a, în care elevii au de susţinut un examen naţional, pentru că nu am cum să răspund la această întrebare”, a declarat Sorin Câmpeanu, la Digi24.

Ministrul Educaţiei a explicat şi cum s-a calculat numărul maxim de elevi care poate participa la cursuri cu prezenţă fizică.

"Având această situaţie asumată prin semnătura celor doi miniştri, încercăm să o gestionăm cât mai bine posibil. Am definit deja care sunt efectivele de elevi care pot participa cu prezenţă fizică la clasa a VIII-a, 15 elevi pe clasă, raportat la un maximum de 26 plus trei, 29, jumătate înseamnă 15 elevi pe clasă în gimnaziu şi 17 elevi pe clasă pentru învăţământul liceal, profesional şi postliceal. În acelaşi timp am precizat că actele normative nu impun restricţii numerice pentru învăţământul preşcolar şi pentru învăţământul primar, organizat în şcolile care funcţionează în scenariul roşu. În situaţiile în care se înregistrează un număr mai mare de elevi care doresc să participe cu prezenţă fizică, unităţile de învăţământ, prin conducerile lor, trebuie să ştie că au obligaţia asigurării accesului la educaţie pentru toţi preşcolarii şi elevii, cu respectarea tuturor normelor de protecţie”, a declarat Câmpeanu.

Sorin Câmpeanu a precizat şi care sunt regulile într-o localitate carantinată.

"Peste rata de infectare de 6 la mie, toate activităţile se suspendă, din păcate se suspendă şi activitatea şcolilor. Însă, prezenţa fizică la orele remediale este permisă în unităţile de învăţământ care organizează cel puţin o grupă de învăţământ remedial pentru toţi elevii care solicită acest lucru, prin înscrerea de ore remediale. Este permisă prezenţa fizică în toate şcolile, în toate clasele, cu excepţia carantinei, desigur, pentru derularea orelor de recuperare. Pentru programul de ore remediale, dimensiunea grupelor este de 10-12 elevi, deci sunt grupe reduse”, a afirmat Sorin Câmpeanu.