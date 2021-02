Sorin Grindeanu îl TOACĂ pe Florin Cîțu: Bugetul ascunde CEVA GRAV

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, critică dur actualul executiv, din cauza configurației bugetului pe 2021. Grindeanu spune că bugetul care prevede tărieri și înghețarea salariilor.

"În urmă cu trei săptămâni, noi am prezentat o alternativă la bugetul lui Cîțu, în care deficitul e de 7,26. Îi rog să citească, nu ne deranjează dacă copiază că suntem obișnuiți. Repet, deficit de 7,26. Asta ascundeva ceva grav. Ei vor să vină în Parlament cu un buget de austeritate. I-am văzut invocând moșteniri grele. Sunt de un an jumate la guvernare. Nu i-am văzut să adopte vreun program pentru reducerea evaziunii fiscale și recuperarea arieratelor, care sunt la niveluri record. (...) Nu poți să aduci austeritate prin tăieri, că asta au mai făcut și alții și am intrat în criză", a declarat Grindeanu.