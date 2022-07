Sorin Grindeanu, către șefii TAROM: 'Răbdarea mea a ajuns la final' (video)

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Antena 3, că va lua „zilele următoare” deciziile necesare pentru salvarea TAROM.

„Am zburat cu TAROM duminica asta si a avut intarziere pe ruta Timisoara-Bucuresti de o ora si jumatate. Duminica trecuta a plecat dupa aproape 4 ore. A existat o explicatie tehnica a celor de la TAROM, dar este inadmisibil. Ca sa fiu scurt si fara nuante, rabdarea mea a ajuns la final cu managementul de acolo si o sa iau o decizie zilele urmatoare”, a afirmat ministrul.

„M-ati intrebat daca se intampla ceva sa salvam compania. În cazul TAROM, romania nu-si permite sa piarda compania nationala asa cum au pierdut tari din jurul nostru. In Europa de est, companiile care au ramas in picioare pe zona aero mai sunt in Romania si Polonia, bulgarii si unguri si le-au pierdut de mult. Cine nu intelege ca s-a agreat un plan cu Comisia Europana pe TAROM, ca acel plan trebuie pus in aplicare astfel incat sa incercam sa salvam TAROM, inseamna ca trebuie sa plece. Faptul ca lălăim anumite lucruri nu mai merge si lucrurile astea se vor termina rapid, va asigur de acest lucru”, a adăugat ministrul Transporturilor.