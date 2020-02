Sorin Susanu strică apele în MAI: Lanțul farmaceutic aflat în contract cu ministerul iese din înțelegere

Incredibil! Un puternic lanț de farmacii renunță la un contract extrem de avantajos cu statul român. Totul după ce a intrat pe fir șeful corpului de control al ANPC, Sorin Susanu care a constatat că respectivul contract nu era reciproc avantajos, lanțul farmaceutic și cei care au intermediat contractul fiind singurii „satisfăcuți” ai acestei înțelegeri, potrivit brasovstiri.ro.

În septembrie 2019, se înregistrează la Brașov o premieră: ANPC este chemat să facă ordine în ograda MAI. Respectiv, șeful corpului de control al ANPC, Sorin Susanu este chemat în ajutor de câțiva rezerviști al MAI care nu și-au primit medicamentele compensate de la lanțul de farmacii care derula contractul cu ministerul.

În urma sesizării, Sorin Susanu, descinde la lanțul de farmacii, care, cu sprijinul unui important chestor de la București câștigase licitația de furnizare de servicii medicamente pentru angajații MAI. Și totuși, contractul curgea defectuos, asta pentru că o parte dintre medicamentele pe care angajații și rezerviștii ministerului le solicitau nu erau decontate, farmacia cerându-le asiguraților să le plătească, deși acestea se aflau pe listele deconturilor OPSNAJ (corespondentul CAS pentru angajații MAI). Intrat pe fir, Sorin Susanu, descoperă și alte nereguli legate de aprovizionarea cu unele medicamente care ar fi trebuit să fie asigurate pentru persoanele aflate în arestul IJP Brașov și care nu erau furnizate. Controalele au scos la iveală și alte nereguli legate de modul în care lanțul de farmacii câștigase licitația: prețurile oferite pentru medicamente de lanțul de farmacii era sub prețul pe producător, lucru imposibil care ar fi trebuit să ducă la anularea licitației. Controalele avansează, iar ANPC găsește alte și alte nereguli, atât contractuale cât și legate de activitatea de zi cu zi a lanțului farmaceutic.

Citește și: Susţinere reciprocă Firea-Ciolacu: 'Un lider care să pună împreună cu noi osul la treabă, care să ne unească, care să stea puţin în concediu' (VIDEO)

Controlul stârnește un val de nemulțumiri la vârful MAI, cei care au asigurat adjudecarea licitației de lanțul farmaceutic înroșind centrala telefonică a IPJ Brașov pentru a verifica de unde au plecat recalmațiile și cum se poate pune ‘batista pe țambal’. A urmat o ploaie de precizări, drepturi la replică și chiar amenințări asupra jurnațiștilor care au relatat despre această relație contractuală „bolnavă” dintre MAI și lanțul farmaceutic.

Furtuna stârnită de controlul pornit de „incontrolabilul” Sorin Susanu, botezat imediat Cattani de Brașov a fost lăsătă „la sertar”, pentru ca uitarea să creeze momentul propice al retragerii lanțului farmaceutic din relația cu Ministerul Administrației și internelor. La 1 ianuarie, lanțul farmaceutic face pasul înapoi și notifică MAI că rupe unilateral relația contractuală de furnizare servicii medicale, caz rar întâlnit în ultimii 30 de ani în România, unde fără expepție furnizorii de echipamente și servicii caută contractele atât de avantajoase cu statul român.

Contactat telefonic, șeful corpului de control al ANPC, Sorin Susanu ne-a declarat: „Nu știu absolul nimic despre acest contract. Noi am făcut verificarea și am transmis concluziile la vremea respectivă. Am făcut partea de verificare care ținea de noi și am transmis concluziile. Ce s-a întâmplat mai departe nu ține de noi”.